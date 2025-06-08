性騷案用教育抵罰鍰？ 受害者：對加害人不痛不癢

立委范雲指許多行為人為了名聲「死不認錯」，不該全數都以教育抵銷罰鍰，應採兩者並行。圖／聯合報系資料照片

MeToo事件促成性騷擾防治法修法，衛福部近期討論研擬以「教育抵銷罰鍰」，婦女團體如何判斷情節輕微是一大問題，且要考慮被害人感受，曾提告遭性騷的立委范雲質疑衛福部，許多行為人為了名聲「死不認錯」，即使上課或罰錢，還是自認「無犯意」，不該全數都是以教育抵銷罰鍰，應採兩者並行。

「荒謬至極。」受害者阿妮（化名）表示，性騷擾的行為就是不對，好不容易社會風氣讓大家敢站出來發聲，現在若修法沒有罰鍰或其他懲罰，僅有輔導，對於加害人根本不痛不癢。

阿妮怒轟，被性騷後心靈受到的創傷，因人而異，並非看似輕微的性騷，就不會對受害者造成傷害，修法後，感覺變相告訴大家，性騷也沒關係，只要乖乖上個幾小時的課就沒事了，輕放加害人，完全沒幫助。

阿妮說，性騷零容忍的原則應該被重視且加重處罰，再搭配性平課程，才能逐步減少類似情況發生。

婦女團體直言，性騷擾分不同程度、樣態，如何判定何謂情節輕微是個問題，另也應考慮受害人感受，呼籲要有配套，且上課、罰鍰應並行。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩認為，若把罰鍰部分拿掉改成接受教育，須考慮受害人感受。圖／聯合報系資料照片

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩認為，這套作法是參考性別平等教育法，但是性平法是發生在校園，場域集中、也有相關資源針對加害人量身訂做性平課程，若放到性騷法來用，恐怕不夠合宜。

吳姿瑩表示，不同類型的騷擾要接受怎樣的課程，都需要細緻討論。再者，對性騷受害人而言，不走民刑法追訴求償，走性騷擾行政罰仍有一定程度意義，代表自身所受的傷害得到肯認，若把罰鍰部分拿掉改成接受教育，也須考慮受害人感受。

勵馨基金會執行長王玥好認為，上課比罰錢正向，關鍵在如何評估、判斷哪些類型的行為人適用上課。圖／聯合報系資料照片

勵馨基金會執行長王玥好認為，上課可讓行為人明白自身行為問題，比罰錢具正向意義，關鍵在於如何評估、判斷哪些類型的行為人適用上課？如何避免對較有權勢地位的行為人被輕輕放過。她同時也提及受害者感受，建議應搭配配套，將當事人感受列入參考。

曾經控告立委陳雪生性騷擾的范雲以自身經驗為例指出，行為人為了名聲死不認錯，即使法院認定性騷擾，行為人會窮盡一切的管道申訴，她不認為這類人能透過教育改變行為或認知，只能透過一次又一次的法院判定，讓搞不懂什麼是性騷的人，理解什麼是身體界線，同步讓全體社會能有所學習。她指出，最佳的方式仍是教育與罰鍰並行，行為人都是成年人，應為自己的行為負責。

北市議員鍾沛君表示，教育取代裁罰的出發點很好，但必須確保不要淪為「走個過場」的形式。圖／聯合報系資料照片

另名曾遭性騷國民黨北市議員鍾沛君表示，教育取代裁罰的出發點很好，但必須確保不要淪為「走個過場」的形式，或是連錢都不想出的加害人逃避的方式。完成輔導、教育，應有客觀的考核評估。