衛福部研議性騷者「性平教育抵罰鍰」 被害人質疑輕放

性平三法修法後，性騷申訴案件增加，分析案件不少行為人自認無犯意，衛福部研議以「教育時數抵銷罰鍰」，強化行為人對性騷認知。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

因應MeToo浪潮，立法院去年迅速通過@@@性平三法@@@修法，新法才剛加重性騷人至少要處罰鍰，因申訴、訴願案件大增，許多被控性騷者自認無犯意。衛福部近期研議以「性平教育時數抵銷罰鍰」，引發爭議。被害人質疑，此舉是輕放性騷者、無視被害人的傷痛。

衛福部保護司長張秀鴛表示，性騷擾防治法修法後，改為由地方審議會審議案件，若認定構成言語性騷可處以罰鍰；被控性騷的行為人若不服可向衛福部訴願。據統計，二○二四年一到八月共有一五九件訴願案，多數為初犯且稱無犯意，未察覺行為違法。

張秀鴛說，無論行為人所言是否為脫罪之詞，但都凸顯國家應該要強化性平教育；目前適用校園性騷案件的性別平等教育法，已納輔導教育，但社區性的性騷防治法並無輔導教育機制，而是直接以公權力介入，一旦調查成立至少處以罰鍰，因此外界建議，可有另一種選擇，被判定性騷者，若完成性平輔導、教育可抵免罰鍰。

張秀鴛說，目前研議教育先行的範疇，僅討論非權勢性騷的一般性騷案件，且是初犯者。因為實務上，不少行為人自以為幽默，用講黃色笑話的方式靠近異性，或是傳色情圖片以暗示對對方的欣賞，卻不知道已踩到性騷底線，另外，教育先行也不適用違反性騷擾防治法第廿五條的刑事判定有罪者。

張秀鴛強調，國家應強化性平教育，教育先行的目標是「不讓被害人暗夜哭泣，要讓行為人學會尊重他人。」衛福部將分析今年下半年的訴願案，並徵求婦女團體的意見、了解第一線工作量是否負荷過重，凝聚共識後，再討論是否推行並修法。

對此，學者與部分婦團指出，性騷行為常因缺乏意識與教育造成，單靠罰鍰難遏止，認同教育先行制度，但有民團認為，不該貿然推行，應採教育與罰鍰並行才有效果。地方單位憂心，若以教育取代罰鍰，恐淡化性騷嚴重性。

性騷擾防治法去年修法後，若被指控性騷經調查確定成案，非權勢性騷的行政罰鍰為一到十萬元罰金，權勢性騷罰鍰加碼，可罰六萬到六十萬不等，且權勢性騷事件民事賠償部分，法院得依損害額酌定一至三倍的懲罰性賠償金；若行為人有意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，需負刑事責任，可處兩年以下有期徒刑、拘役或併科十萬元以下罰金利用權勢或機會而犯者，加重其刑至二分之一。