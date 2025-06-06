NONO被控性侵遭判2年半，士檢認「量刑過輕有違誤」今提上訴。聯合報系資料照

藝人NONO陳宣裕被控涉強制性交、猥褻等7罪，士林地院認定部分告訴缺乏補強證據，且原告部分指述前後有瑕疵或與客觀事實不符，上月審結依強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被訴部分無罪。繼無罪部分士林地檢署在上月底上訴，士檢針對有罪部分，認為原判決量刑過輕等違誤，且告訴人也請求上訴，今天正式提上訴。

唯一以強制性交未遂罪，被判決有罪的犯行，是NONO被控2011年在透過綜藝節目認識被害女子，向女子要電話號碼後，提議開車載送女子返家，卻將女子載送至台北市大同區大稻埕河濱停車場，欲性侵女子遭抵抗而未遂；該女事後曾向親友透露自身經歷，其親友在審理期間也證稱，聽女子訴說案情時，確實感受到女子情緒明顯不同於往，是除單一指述外，另有補強證據支持。

判決指出，NONO將車輛熄火後下車，到右前座要求女子下車，從正面強行擁抱女子，將女子強拉進車輛後座，扯開女子襯衫後嘗試脫去女子內衣及褲子，用身體優勢壓制女子，強吻並撫摸女子身體，又以下體磨蹭女子身體，直至女子掙扎抵抗，龜縮車輛後座踏板處求饒，NONO才作罷未得逞。

該名女子事後向親友透露自身經歷，親友在審理期間也出庭作證，證稱女子描述案發過程時，情緒、神情明顯不同於以往，法官認為女子指述應為可信。

法官審酌NONO是知名藝人，為逞私慾，藉節目錄製機會認識女子並邀約載送對方返家，對女子強制性交未遂，對女子性自主決定權及人格尊嚴戕害甚鉅，造成女子心中陰影難以抹滅，所為惡性非輕。

被害女子因擔心遭輿論指點或影響事業地位受影響未聲張獲報警，見Me too運動才勇於揭露犯行，NONO在言詞辯論終結時仍辯稱不認識女子，還稱「不知為何女子要這樣說自己」等語，顯無悔改之心，也未與女子達成和解，考量NONO經濟、智識程度等情，依強制性交未遂罪判刑2年6月。