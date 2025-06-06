台中繼父染指姐妹長達10年…硬上、偷拍國小性侵到大學

受害女性示意圖。圖／AI生成

台中1名男子身為2名女兒的繼父，10年來卻接連對姐妹伸狼抓，自國小到上大學持續猥褻、硬上或逼口交，過程甚至拿手機偷拍錄影，直到去年被害女子學校得知通報，檢警搜索扣到性影像才曝光，男子初期否認最終才認罪，法院依強制性交等13罪一共判他10年10月、6月，可上訴。

檢警調查，男子自2014年起對仍讀國小的小女兒摸胸、性交，上大學後仍對她偷拍、硬上及逼口交好幾次，直到2024年12月女子的學校得知後通報，警方持搜索票赴男子工作地點逮人才曝光。

檢警也查出，男子2018年起明知大女兒仍在讀國小，在房間內強吻、摸胸及指侵數次，直到她國、高中時，又逼口交還拿手機偷錄影，直到2024年間又朝她襲胸、強脫褲想硬上，經對方極力反抗才未遂。

台中地院審理時，男子坦承不諱，與2名女兒證詞相符，警方也扣到他偷拍的照片，並有對話紀錄、驗傷及性侵害通報等可佐。

男子的辯護人請求法院依刑法第59條情堪憫恕減刑，法院認為，男子沒和2名女兒和解或取得原諒，且他身為繼父應是後備榜樣，卻為一己慾望自2人年幼起性侵、猥褻及拍性影像，嚴重侵害身心健全，就算審理時坦承，其在偵查中仍狡辯、未思反省，不予減刑。

法院審酌，男子罔顧倫常，自2名女兒年幼起性侵，危害他們身體、心裡，恐對人格成長有負面影響，加上他有公共危險、性騷擾不良前科，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪等13罪，不得易科罰金部分判10年10月，得易科罰金部分判6月。

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