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總統府辦事員不顧她喊「不要」逾40次 強吻性侵遭撤職停用4年確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

總統府林姓辦事員駕車搭載女網友上碧山巖賞夜景，卻在碧山巖停車場、轎車內強吻並指侵對方，士林地方法院依刑法強制性交罪判林1年10月徒刑，緩刑4年。總統府認為林的行為足讓民眾認為公務紀律敗壞，嚴重損害政府信譽，將他移送懲戒，懲戒法院第一審判林撤職，停止任用4年；林上訴，第二審駁回確定。

林2023年7月8日晚間9點40分，利用駕車搭載女網友上山看夜景的機會，在車內對女方上下其手，士林地檢署偵結後起訴。因林與被害人達成調解，士院除判刑1年10月，也諭知緩刑4年，緩刑期內付保護管束，並應依調解筆錄支付賠償。

總統府認為林的行為有損公務員形象，導致公眾喪失對他執行職務的信賴，也嚴重損害政府信譽，將他移送懲戒法院審理。

林表示，2023年7月7日在批踢踢「want版」上徵友認識彼此，女方先向他要求加Line，進而開始互動。案發當天，兩人聊天氣氛極佳，在愛撫過程中，女方有小小聲說「等一下」，他因此停止愛撫私處，但兩人繼續舌吻，因而發生手指進入她私處的狀況。林說，整個過程約10至15分鐘，結束後雙方再次舌吻，後來因女方說與朋友晚上10點有約，才沒再繼續。林說思慮不周，未得到女網友明確同意而如此做，他深感抱歉。

林因疾病領有中度身心障礙證明，2022年12月6日起擔任總統府辦事員。懲戒法院第一審認為林除違反刑事法律外，也違反公務員服務法「公務員應謹慎，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為」規範，為維持公務紀律，自有懲戒之必要。林不爭執女網友在7分26秒的手機錄影裡，女方說「今天才第一次見面」，從「提高音量」、「大聲」、「哭泣」，高達四十餘次一再表示「不要」及多次「拜託」，卻還是性侵，判林撤職，並停止任用4年。

因不服一審判決，林認為相較於同類型案件的懲戒，他的處分較重，判決有適用法規不當、理由不備、違反平等原則、比例原則等問題，因而上訴。

懲戒法院第二審指出，一審已詳列女網友的反應，並衡量林姓辦事員的違反行為、他的情緒病症、家庭背景而做出判決，沒有違反比例原則情事，判決未違法；至於林認為他被判得重，第二審認為個案違失行為情節、違反義務程度、行為對被害人、公務員名譽及政府信譽的行為損害程度等不同，無從比附援引。

第二審認為一審判決無違誤，林上訴要求廢棄、改判較輕的懲處無理，因此駁回。

總統府林姓辦事員指侵第一次見面的女網友，懲戒法院第一審判撤職，停止任用4年，第二審駁回林上訴確定。圖／聯合報系資料照片
總統府林姓辦事員指侵第一次見面的女網友，懲戒法院第一審判撤職，停止任用4年，第二審駁回林上訴確定。圖／聯合報系資料照片

總統府 公務員

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