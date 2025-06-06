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總統府辦事員涉性侵 法院判撤職停止任用4年確定

中央社／ 台北6日電

總統府辦事員林俊劭涉嫌性侵女網友，刑事部分，法院判處有期徒刑1年10月，緩刑4年確定，總統府移送懲戒。懲戒法院一審判決林俊劭撤職並停止任用4年。二審駁回上訴確定。

判決指出，林俊劭擔任總統府辦事員期間，於民國112年7月8日晚間9時40分許，利用駕車搭載於網路認識的女子前往碧山巖觀賞夜景的機會，先後於碧山巖停車場、碧山路某處道路旁，在車內強制性交得逞。

士林地方法院審酌林俊劭並無前科，犯後坦承犯行，頗具悔意，且已與被害人達成調解，並約定分期賠償，依強制性交罪判處林俊劭有期徒刑1年10月，緩刑4年。林俊劭未上訴而確定。總統府將林俊劭移送懲戒。

懲戒法院一審認為，林俊劭所為足以使人民憂慮公務紀律敗壞，斲喪人民對於總統府的信賴，嚴重損害政府信譽，為了維持公務紀律，有懲戒的必要，判決林俊劭撤職，並停止任用4年。懲戒法院二審駁回林俊劭上訴確定。

圖為總統府示意圖。記者蘇健忠攝影／聯合報系資料照片
圖為總統府示意圖。記者蘇健忠攝影／聯合報系資料照片

總統府

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