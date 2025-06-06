上校艦長酒後扒胸罩狂舔女軍官 判賠50萬不服上訴...未料虧更大

海軍前上校艦長呂榮華酒後試圖性侵一名少尉女軍官，不僅在房間內強行將女軍官內衣褲扒開，還狂舔女軍官胸部及陰部，甚至掏出生殖器想硬上，嚇得女軍官逃入廁所向艦上輔導長求救。呂榮華事後遭判4年半，還要賠50萬元，不服上訴，高等法院判需賠70萬元，甚至比原審還多20萬元，全案定讞。

判決書指出，在艦上服役的少尉女軍官，2019年5月晚間部隊聚餐、唱完KTV後，因喝醉被呂榮華載到基隆市的某飯店開房間侵害。呂先是把她壓在床上，強行扒開她的內衣褲，之後強吻女軍官，還舔她的胸部及下體，甚至直接掏出生殖器要硬上女軍官。

女軍官被迫躲入房間廁所內打電話向艦上的輔導長求救，艦長卻還在廁所外狂敲門，最後所幸被救出，而艦長卻稱記不得過程，只知道當天喝了不少酒，坦承醒來時內褲已經脫下、露出生殖器，辯「可能酒後亂性吧！」

呂辯稱，因為餐敘前已在海上航行10天，精神狀況不是很好，許多事沒有完整印象。不過警方在女軍官的奶頭、胸罩、內褲都驗出艦長的DNA，女軍官事後也罹患創傷壓力反應，不僅萌生退意，還向好友哭訴「越想越噁心、自己好糟糕」。

呂榮華刑事被依犯強制性交未遂罪，處有期徒刑4年6月，台灣高等法院上月底駁回呂上訴。民事部分，遭女軍官求償183萬餘元，原審法官判呂應賠償50萬元，但呂認為賠償金過高希望減少，不過案件上訴高等法院高雄分院後，高分院法官衡量雙方身分地位，認為賠償70萬元應屬適當，比原本還多20萬元。

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