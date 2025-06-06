偷拍2女童私密處還猥褻 成大醫院前放射師二審改判4年2月

成大醫院李姓前放射師去年間利用對患者麻醉拍攝X光照片時，先後對兩名女童偷拍私密處與摸觸隱私部位，經女童向家長反映後報警，還查獲他從網路下載超過10萬兒少性影像等檔案，一審重判8年半，他不服上訴二審，與其中1名女童及家長和解，台南高分院改判4年2月，可上訴。

當時，成大醫院即對涉案的男放射師在案發後立即暫停所有職務，並即終止勞動契約；除對此案受害者及家屬深感歉意，提供必要的協助外，且全面檢討管理及監督機制，防範類似事件再發生。

李男指出，他要先向甲童及其家屬道歉，做這件事情是不對的，事發後他也盡力去彌補，想獲得取得甲童原諒，他不會逃避罪責，希望能讓他有減輕罪刑機會。

他的律師也說，被告從一開始就坦承犯行，對甲童犯行也是因被告自首，警方才查獲，甲童法定代理人於電話紀錄表示沒有要向被告求償，希望被告能改過，請求法官依法酌減其刑，建請法官3罪定應執行刑3年10月。

一審認李犯以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪（甲童）處3年8月；又犯以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪（乙童）處7年6月；又犯無正當理由持有兒童及少年之性影像罪處7月，應執行有期徒刑8年6月。

台南高分院合議庭指出，李男與乙童及其父母成立和解，且已當庭全數給付賠償完畢，他們均表示同意原諒李男，並同意法院對李男從輕量刑，顯見李男非無悔意，並有盡力彌補其過錯所造成損害，依其犯罪情節，此部分倘仍宣告法定最低度刑即有期徒刑7年，猶嫌過重，因此酌減其刑，改判3年10月。

合議庭也指出，李男利用執行醫療業務的機會、為被害人拍攝X光時，罔顧甲童對醫療體系信賴關係，仍為滿足自己的私慾而為本案犯行，危及社會對醫病關係的信賴，可見被告的犯罪動機可議、手段惡劣，且所生危害重大。

又李男所持有兒童及少年性影像數量眾多，性影像內容包含兒童或少年裸露胸部、性器、接觸性器或為性交行為等情，並可輕易辨識其臉部、身體特徵，嚴重侵害兒童及少年身心健全發展，所為應予嚴懲，不宜輕縱。