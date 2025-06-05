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囂張PO社群平台招攬青少年赴性愛趴 北市警已出手「時機成熟就行動」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢，議員許淑華質詢指出，北市知名社群網路上有人貼文，公然向青少年招攬多P性愛派對。示意圖／AI生成
台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢，議員許淑華質詢指出，北市知名社群網路上有人貼文，公然向青少年招攬多P性愛派對。示意圖／AI生成

台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢，議員許淑華質詢指出，北市知名社群網路上有人貼文，公然向青少年招攬多P性愛派對，標榜多P、無套，想參加活動可私訊，須檢附身材照，有高中生看了之後向家長要300元想去參加，她要求蔣萬安要「管一管」；市警局長李西河表示，已經報請地檢署偵辦。

許淑華指出，青少年竟淪為性愛派對的招募對象，她接獲民眾的陳情信，指自己的小孩是高二學生，使用某網路平台時，發現網路平台招攬孩子參加多P性愛派對，有阻止自己小孩去參加，沒想到孩子竟說「老師沒說這類活動不能去」這又不是聲色場所。

許淑華指出，她根據陳情內容，看了該平台的貼文，雖然有馬賽克畫面和影片，但小孩子看了會好奇，還向家長要了300元說「要去一個地方」好像很好玩，雖然阻止，但孩子說「為什麼不能去」。

許淑華表示，這事滋事體大，平台的管理不是很嚴謹，也沒有人審查，任何人要貼文都可以，但恐有違法兒少法32條，引誘、容留、招募、媒介、協助或以他法，使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為，她擔心青少年和高中以下學生，如果看到可能想去。

李西河表示，警察局5月中下旬接獲陳情，已交辦去查，資料蒐集後，5月19日已經報請基隆地檢署偵辦該性愛趴，目前方向已經出來，時機成熟就會行動。

蔣萬安表示，北市對青少年保護非常重視，任何違法行為，不管是在網路或社群平台，會嚴格執法，也承諾在一個月之內會訂定防制機制，加強防制。教育局長湯志民也說，會發文給各級學校，來路不明的活動，不要參加。

台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢。記者楊正海／攝影
北市議員許淑華質詢指出，北市出現社群網路S平台，公然向青少年招攬多P性愛派對。圖／許淑華提供
北市議員許淑華質詢指出，北市出現社群網路S平台，公然向青少年招攬多P性愛派對。圖／許淑華提供

許淑華 蔣萬安 網路 性愛

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