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研究所學長性侵大一學妹 她哭到發抖：難抵百斤體格

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

李姓男子前年就讀南投縣一所研究所期間，與一名大一學妹相約在租屋處喝酒，李涉以破百公斤的體格，用「脫衣」、「舌頭」等嚴厲語氣喝令強逼學妹發生性關係，學妹事後由其他學長陪同到醫院時，哭到發抖。一審時，李辯稱雙方合意，未被採信，判刑3年3月，二審今撤銷原判，改刑2年、緩刑4年。

李姓男子就讀南投縣一所大學研究所，前年9月底時，邀約大一學妹到租屋處喝酒，李先在沙發上試探親吻學妹，學妹身體微微後退後，李再以嚴厲口氣，以喝令「衣服」、「舌頭」等指令，強逼學妹脫掉衣服、配合接吻。

因李男體重破百公斤，學妹僅約50公斤，雙方身型差異下，學妹無法抵抗，被李強抱到床上後，發生性關係。

學妹事後到由同校其他學長陪同下，前往醫院驗傷，當時學長發現，學妹情緒激動，哭到發抖，全案依妨害性自主將李男送辦。

南投地院審理時，李男否認違反學妹意願，辯稱二人發生性關係後，雙方還坐在租屋處沙發上，甚至學妹還有看網路影片，認為性關係是「自然而然」發生的。

不過法官審酌，雙方有體格上差異，且被害人在面對性侵案件的反應不一，當時被害人雖仍在被害後有在租屋處瀏覽網路影片，但期間有傳訊給同校學長「我很害怕」、「我只希望他不要再碰我了」、「我很怕他發現我現在跟別人聯絡」、「手超抖」等訊息。

法官認定李男違反學妹意願，犯行明確，依強制性交罪，判刑3年3月，全案上訴台中高分院後，今天審結，因雙方已達成和解，撤銷一審判決，改判2年徒刑、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，向指定機構提供60小時義務勞務、參與2場次法治教育，仍可上訴。

李姓男子前年就讀研究所時，涉嫌性侵大一學妹，台中高分院今判他緩刑。示意圖／AI生成
李姓男子前年就讀研究所時，涉嫌性侵大一學妹，台中高分院今判他緩刑。示意圖／AI生成

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