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律師讚王文洋認子付千萬「根本暖男」 一票人哭：5歲童年收比我高

聯合新聞網／ 綜合報導

宏仁集團總裁王文洋。 聯合報系資料照
宏仁集團總裁王文洋。 聯合報系資料照

宏仁集團總裁王文洋遭一名宋姓學生妹爆出包養生子經過，昨日宋女出庭，王文洋也已一次付清4000萬撫養費，此舉讓律師林智群臉書大讚王文洋根本是暖男，認為暖不暖是比較出來的。

根據「鏡週刊」報導，宋女與王文洋育有一子，小孩由外婆扶養，並已經上幼稚園，日前提告要求讓孩子認祖歸宗。兩人關係破裂後，王文洋承諾每年支付200萬元到孩子20歲，至今已給宋女逾4000萬元現金。

林智群說，現在回頭看，認了小孩、又付了幾千萬元，之前也承諾每年給200萬的王文洋「根本是暖男」。他認為，暖不暖是比較出來的，隨後又在留言區表示：「抱著幾千萬睡覺，身體都暖和起來了。」

網友對此則大酸「覺得你想偷臭誰，但我找不到證據！」、「跟某位律師相比真的超暖」，還有人自嘲「我的年收入比5歲小孩低！」、「應該全台灣95%的人都比他小孩低」。另有網友感嘆「台塑家族的傳統戲碼總是一再上演」，懷孕生子再認子的戲碼竟成了「有錢人家族阿舍的基本款」，但也有人認為「有錢還願意暖也是不容易」。

親子關係 王文洋 林智群 包養

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宏仁集團總裁王文洋遭一名宋姓學生妹爆出包養生子經過，昨日宋女出庭，王文洋也已一次付清4000萬撫養費，此舉讓律師林智群今(5)日在臉書大讚王文洋根本是暖男，認為暖不暖是比較出來的，讓網友大酸，覺得林律師可能想偷臭誰，但在發文中找不到證據。

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