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妻電話故意說脫光光、親奶奶、床戰 醋男監聽告不成小王

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名王姓男子以為妻子謝女婚外情在外有小王，竟偷錄對方講電話，火大的謝女將計就計，故意和一名謝姓男子講電話時說出「脫光光、親奶奶、床戰」等「關鍵字」，沒想到王信以為真，直接將其當作證據提告，向謝男求償求償80萬元。新竹地院審理終結，法官調閱王男的監聽內容，發現這明顯就是謝女挖洞讓王男跳，因此駁回王男之訴。

王男說，她與謝女結婚23年，去年底經法院判決離婚，去年4月，他發現謝女與謝男的電話通話內容，已超過一般男女正常社交程度，因此對謝男求償80萬元。

謝男反駁，他與謝女為自幼認識的宗親，前年2月間始透過通訊軟體LINE聯絡，雙方均以朋友身分相處互動，無踰矩情形，去年4月謝女來電，起初均為正常聊天，之後謝女忽然說要「脫光光、親奶奶、床戰」等奇怪話語，他甚感不解，但謝女仍持續在通話中單方訴說，他只好將電話置於一旁，任由謝女陳述，之後就掛電話。

謝男說，他在去年12月間收受本案起訴書後察覺有異，向謝女求證，謝女則稱當天發現王男正以手機竊錄其通話，為激怒對方，才會故意胡說。

法官調查，王男雖提出通話錄音逐字稿為證，然細繹其內容，謝男自始至終僅曾表達一句「別想那麼多」，其餘內容均為謝女單方面陳述，謝男均無任何支字片語，也無附和、應允或其他積極回應，無從逕將謝女個人言論等同於被告行為。

法官說，另外，謝男所述「自己別想那麼多」等語，難認有肯定或認同謝女所述內容的意思。且謝女在電話中稱「那天晚上我在睡覺，他就在那邊吵，我就故意、故意說話要讓他生氣，要亂他」、「我亂說的，故意要讓他生氣的，他也拿出來做文章喔？」等語，證明謝男抗辯謝女故意胡說等語，有其依據，因此駁回王男之訴。

謝女將計就計，故意和一名謝姓男子講電話時說出「脫光光、親奶奶、床戰」等「關鍵字」，丈夫王男提告小王求償，遭法官駁回。示意圖／ingimage
謝女將計就計，故意和一名謝姓男子講電話時說出「脫光光、親奶奶、床戰」等「關鍵字」，丈夫王男提告小王求償，遭法官駁回。示意圖／ingimage

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