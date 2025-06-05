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性侵女兒137次辯「被她引誘」 獸父二審做這些事...改判12年刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

林姓計程車司機被控「從未成年到成年」性侵女兒長達3年6個月，侵犯137次，還在女兒更衣時偷拍裸露胸部的照片。林否認犯罪，聲稱是受女兒誘惑才「無奈配合」，台北地院判林15年徒刑。案經上訴，林改口認罪、賠償並獲得女兒原諒，台灣高等法院4日撤銷原判決，改判12年徒刑。

林的計程車已出售，目前靠存款和賣車所得維生。

檢方指控，林在女兒未滿18歲時，2019年2月至2021年4月在台北市萬華區共住的房間，扣除女兒生理期，以每周1次頻率強制褪去女兒衣物，以手或以按摩棒，強制性交得逞85次。2021年4月、女兒滿18歲後至2022年8月，林繼續以同樣手法對女兒強制性交，繼續得逞52次。

此外，林從2019年4月10日至19日，利用女兒在房間更換衣物，拿手機偷拍她裸露胸部的影像，女兒向母親訴苦，母女報警，台北地檢署依妨害性自主罪偵辦，偵結後起訴林。

林否認犯罪，辯稱是女兒自動與他發生性行為，還強調沒用按摩器，稱「按摩棒我是用來舒緩肩頸酸痛使用」，還說按摩棒上檢驗出女兒的DNA「是因為她跟我同住在同一個房間」故意製造證據。

被控偷拍女兒性照片部分，林說「一開始是誤觸的，之後則是在女兒知情下拍的」，已將照片全數刪除。

女兒說，父親除了與她發生性行為、管教較嚴厲，生活費、零用錢都照給；她表示，第一次與父親發生性關係是2019年農曆過年後，當天，她坐在床上玩手機，父親的手突然伸過來摸她胸部、再摸她下體，被性侵十幾分鐘。因怕破壞家中和諧，也擔心影響阿公、阿嬤的情緒，被害人未跟任何人說，北院法官認定女兒說詞可採。

北院指林悖逆人倫、反於綱常，利用女兒對親情的信賴，於女兒成年前、後分別強制性交，造成女兒永難抹滅的創傷，應嚴懲不能寬貸。因林在審理時辯稱受女兒、前妻聯合誣賴，並說是在女兒引誘之下、無奈與女兒發生性行為，北院認為他一再貶損親生女兒的清白，犯後態度不佳，林犯的85個「成年人故意對少年犯強制性交罪」各判刑5年，對女兒犯的52個「強制性交罪」各判刑4年6月，犯「使少年被拍攝性影像罪」判刑8年，定應執行刑15年。

林不服一審判決，上訴高院。高院認為林在二審承認犯罪，且與女兒達成和解，一次賠償完畢，女兒也表示願意原諒，因此改量處較輕之刑。

林犯成年人故意對少年犯強制性交罪共85罪，高院各處4年徒刑，52個強制性交罪各處3年6月，使少年被拍攝性影像罪處7年6月徒刑，應執行12年徒刑。

林姓計程車司機被控「從未成年到成年」性侵女兒3年6個月，還說是受女兒誘惑才「無奈配合」，台北地院判林15年徒刑。案經上訴，林改口認罪、賠償並獲得女兒原諒，台灣高等法院4日撤銷原判決，改判12年徒刑。示意圖／Ingimage
林姓計程車司機被控「從未成年到成年」性侵女兒3年6個月，還說是受女兒誘惑才「無奈配合」，台北地院判林15年徒刑。案經上訴，林改口認罪、賠償並獲得女兒原諒，台灣高等法院4日撤銷原判決，改判12年徒刑。示意圖／Ingimage

未成年 性行為 偷拍

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