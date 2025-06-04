幼園園長之子毛畯珅性侵幼童案 民代、民團籲北市府道歉、賠償

台北市私立培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵、偷拍學童，判刑28年8月定讞，多名被害學童家長醞釀將提國家賠償，民進黨立委林月琴、台北市議員洪健益今天與民間團體舉行記者會，呼籲台北市政府認錯、道歉、賠償、改過。

林月琴、洪健益及人本教育基金會上午在立法院舉行「北市府能辦不辦，讓性侵一犯再犯」記者會。

林月琴表示，家長提出國賠，主要在於北市府有5大嚴重缺失，包括北市府教育局未依法啟動通報與處理機制、調查未交由具調查權限與專業的人員執行、拒絕提供家長監視器畫面與調查結果、認定委員會審查標準不一、決策不透明，以及未提供受害孩童足夠的心理支持與協助。

林月琴指出，警方民國111年7月7日第一個案子通報後，依法在24小時內把案子轉到北市府社會局家防中心，家防中心也將案件轉到教育局。不過，教育局直到隔年才交報告。北市府教育局早在第一個案報告案後，就應依110年教育部國教署函之「教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」，要求教保人員停職，而不是用「沒有法可用」搪塞，也就不會有到了112年多位孩子受害。

林月琴說，強烈譴責北市府教育局長期以來的行政失靈，台北市長蔣萬安必須為此不作為的態度負起政治責任。北市府不是不知道該怎麼做，明明有法規可依循，卻置若罔聞，無視孩童的安全與家長的恐懼，導致本來可以即時阻止的傷害一再發生，官僚怠惰、失職，踐踏孩童權益。

人本教育基金會執行秘書陳志遠表示，毛畯珅已定讞的A案及已起訴的B案，一共對39名幼童，共計犯罪743次，司法查獲的受侵害兒童影片869部，照片1679張，這些犯罪行為多數發生在111年7月7日第一個案件通報後，換句話說，北市府是有機會阻止大量犯罪。

陳志遠也比對北市府新聞稿，指控北市府共說了9次謊。他說，其中最嚴重的是北市府屢次說行政調查與司法調查併行，但事實上北市府未進行完整的行政調查。其次，北市府新聞稿曾暗示不知毛畯珅是幼兒園園長兒子，事實上在一開始的社政通報就很明確，北市府在111年8月25日也已回覆知會單。

洪健益說，蔣萬安應親自召開並主持跨局處檢討會議，並公開會議紀錄，這不只是為了給受害家庭一個交代，更是為了建立周全的幼兒園監督制度，以防止未來再有受害者出現。北市府實在無法甩鍋卸責，應徹底檢討並強化跨局處溝通協作機制，同時全面檢視與修正現行幼兒園監督與管理制度。