板橋警分局驚傳警員男男性騷擾 男警酒後環抱值班學弟旋遭調地

新北市板橋分局驚傳警員性騷案！30歲王姓男警4月間休假酒後返回派出所，竟突然環抱值班的男警。被環抱的男警覺得不舒服向所長反映，所長依規定啟動性平調查，並協助男警製作性騷擾筆錄，後續召開性騷擾審議，王員已被調職至其他派出所，

據了解，涉嫌性騷的王姓警員警專32期畢業，目前已有女友，個性活潑外向，與同事間常打成一片，而被騷擾的男警平時都住在派出所樓上，王員與該名男警平時就很要好，卻時常對學弟動手動腳。今年4月間上午王員輪休，喝醉酒返回派出所時，發現值班的是這名與他要好的男警，竟突然上前環抱對方，還疑似觸碰到男警胸部。

男警出言提醒王員自己在值班，要他不要鬧，不料王員上樓上完廁所後，下樓後再度對男警進行騷擾，男警覺得很不舒服立即向所長申訴。所長獲報後依規定通報分局啟動性平調查，並由家防官協助男警製作性騷擾申訴筆錄並通報新北市婦幼隊進行後續性騷擾審議。