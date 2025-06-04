調查站前副主任涉性騷擾 被判刑1年
法務部調查局南部某調查站前副主任吳男被指控，在任職期間涉嫌對女員工襲胸、摸臀等猥褻行為。法院審酌吳男坦承犯行、已調離副主任一職，到東部服務，但尚未和解等，依犯妨害性自主罪，應執行有期徒刑1年，得易科罰金。可上訴。
判決書表示，吳男曾任某公務機關副主管，綜理行政業務及指揮監督所屬員工，對女員工有指揮監督權、考績評定權，然而卻利用權勢，2023年5月間，趁女員工值班巡視辦公樓層時，在辦公室走廊伸手襲胸猥褻；同年7月25日，指派女員工開車載他搬運酒類回程途中，伸手襲胸猥褻；2024年5月8日，利用品酒會眾人合照之際，伸手觸摸女方臀部性騷擾。
法官認為，吳男身為調查站副主任，理應謹言慎行、奉公守法且遵守兩性平權做為部屬表率，竟不潔身自愛，為滿足一己私慾，利用副主管身分對女員工施以權勢猥褻、性騷擾行為，讓女員工難以負荷壓力、屈從隱忍，致身心受創嚴重。
審酌審理期間，坦承犯行，雖然有意與對方調解，但女員工沒有意願等，犯利用權勢猥褻罪、性騷擾防治法共3罪，應執行有期徒刑1年，如易科罰金，以1千元折算1日。
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