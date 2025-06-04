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閨密變小三…語音傳淫叫給人夫 正宮氣到失眠獲賠30萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓女子到已婚的閨密公司上班，竟偷偷和她老公發生婚外情，東窗事發後仍繼續交往、性交，還用語音訊息傳淫叫聲給人夫妻子遭閨密背叛痛心不已、夜不能寐，對林求償60萬元，林女僅主張金額過高，其餘不爭執；法院判林應給付妻子30萬元，可上訴。

妻子控訴，和先生結婚26年，自己把林女視為閨密，更在對方生活陷入困難時讓她到自己和先生經營的公司上班，未料林不知感恩竟和她先生外遇、秘密交往，2人多次出遊、過夜，還傳常以鹹濕口吻傳訊。

妻子說，今年1月先生使用公司電腦忘記登出通訊軟體，自己使用時跳出先生和林女對話訊息，這才東窗事發，她當下立刻錄影蒐證，先生也向她坦承確有此事，其他員工也知情。

林女事後離職卻不收斂，反而公然和她先生以男女朋友型態交往，2人外出親密同遊讓她心碎不已，今年3月還去烘爐地玩，2人相互依偎、牽手自宮廟走出，還發生多次性行為，聊天過程中林女還以語音方式傳送淫叫聲給她先生，對林女求償60萬元。

林女抗辯稱，她沒要求人夫搬家，是人夫說自己被趕出家門，其餘對妻子主張沒有意見，但認為撫慰金過高，希望可以減少。

台中地院查，妻子有提出先生和林女對話、出遊照片，及自己遭外遇後身心受創就診紀錄，且林女也不爭執和人夫交往、性交數次。

法院認為，林女行為破壞他人婚姻，逾越普通朋友一般社交正常往來，考量林侵權次數、樣態，造成妻子痛苦程度不輕，且林和妻子曾是高職同學，被發現外遇後仍和人夫交往，判林女應給付妻子30萬元。

林姓女子和閨密的老公發生婚外情，還用語音傳淫叫聲，法院判林應給付妻子30萬元。示意圖／ingimage
林姓女子和閨密的老公發生婚外情，還用語音傳淫叫聲，法院判林應給付妻子30萬元。示意圖／ingimage

妻子 外遇 人夫

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