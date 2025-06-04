「霸道總裁」命員工輪流性侵失學女 針沾辣醬刺婊子判關15年定讞

台中市男子黃川龍自稱「霸道總裁」，與妻子楊佩蓉經營傳播公司，逼失學女子陪酒、性交易、工地上班，卻剝削勞力、命男員工輪番性侵，並持鎮暴槍掃射，楊女還帶小妹拿針火烤、沾辣椒醬和鹽巴在女子腳上刺「婊子」，最高法院依對被害人照相、錄影而強制性交等罪判黃15年，依圖利使人強制性交等罪判楊女10年6月徒刑定讞。

綽號「龍哥」的黃川龍在臉書自稱「霸道總裁」，和綽號「小豬」的妻子楊佩蓉經營「最潮娛樂公司」、開發公司，實際從事酒店小姐傳播、建築工地等工作。

黃川龍2022年11月以介紹工作為由，吸收一名在教養院的失學女子，安排酒店坐檯、工作粗工、性交易。2023年初，黃和妻子再以女子與員工搞曖昧為由，持鎮暴槍射擊、逼簽30萬元本票，還強迫女子到工地工作，一天酬勞僅200元，晚上還得坐檯、與男客性交易。

黃川龍前年2月間不滿女子在酒店陪酒拿了1.5萬元，又命員工拿炒菜鍋猛毆她頭，楊佩蓉還帶著李姓、羅姓小妹，將針火烤後沾辣椒醬、米酒及鹽巴，在她大腿、小腿及腳背刺入「婊子」、「鬼」等字。

黃還以女子欠債，要她被性侵1次可抵債5000元，女子明確拒絕仍慘遭田姓、陳姓男子及田姓少年輪流性侵，眾人不顧她哭泣，黃還在一旁拿手機錄影。

檢方訊時，黃男僅坦承有朝女子打巴掌、拿手機敲頭，其餘全部否認，楊女辯稱女子先違反公司規定和員工搞曖昧才簽本票，還稱她愛亂搞「沒有懶叫她會死掉」、「每天都想要」，喜歡過公司每個男員工，自己想多賺錢才去做性交易。