「成也暖男，敗也暖男」…呂秋遠私生子風波延燒 律師揭雙方公關致命傷

律師呂秋遠近來身陷私生子風波。圖／取自呂秋遠臉書 知名律師暨網紅呂秋遠近日因「非婚生子」風波再度成為輿論焦點。孩子生母、律師林沄蓁日前與作家H合體開直播，強調自己並未「瘋狂追求」呂秋遠，並反擊相關傳聞。然而，律師王至德則點出，雙方在處理風波過程中的言行，恐怕不僅無助止血，反而讓事件再次延燒。

王至德在其臉書粉專「法老王-王至德律師的帖子」發文表示，事件本來熱度就快過了，卻因呂秋遠主動再發長文「澄清」，結果反而讓火再燒一次。該篇文章中，呂律師表示自己是「被動接受」女方追求，然後不小心生了小孩，且張貼了部分疑似親密訊息截圖，強調自己沒有逃避責任。

王至德認為，呂律師最好的做法應該是不再繼續回應，讓事情過去，雖然掉了3、4萬粉絲，不過日後要再漲回來也不會是太大的難事，「可偏偏在大家準備要遺忘的時候，呂自己又跑出來『澄清』，結果反而讓火再燒一次」。王至德推測，或許這起事件對呂律師的業績帶來實質負面影響，否則不會冒著再次被炎上的風險，試圖拉回粉絲對他的信任。

針對小孩生母林律師和「作家H」開直播發言，王至德指出，她本來的用意是在說明事情原委，免得被呂律師塑造成不堪的形象，不過很多說法反而讓大家對她的同情減少，「事實上，想要繼續捅刀，或許以文字的方式會更適合，至少可以預先整理要表達的內容，免得傷人不成反傷己」。

王至德直言，林律師的說法也存在幾個矛盾之處，例如，她否認主動追求，可是從訊息上看來，有些鹹濕對話似乎是在確認關係前就已經存在。她說撰寫連載小說是為維護孩子權益，避免孩子變成「生父不詳」，但呂秋遠早已公開承認孩子身分，使得說法多少還是有些矛盾之處。

儘管對林律師言行存有質疑，王至德也在文末對她的一番話表達認同，「懷孕對於女生來說是個奇妙的過程」。他表示，自己也從太太身上看出這樣的變化，許多媽媽懷孕前說不要小孩，懷孕後可能會變得非常愛孩子，為了孩子什麼都做得出來，「因此有人指責她說好不生小孩又硬把小孩生下來要呂律師養，我覺得對她來說也是某種不公平」。