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拿針沾辣椒醬腳上刺婊子 霸道總裁的小妹通緝到案判1年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

男子黃川龍自稱「霸道總裁」與楊姓妻子經營傳播、開發公司，逼失學女子性交易、苛扣工資，又命員工輪番性侵她，甚至拿針火烤，沾辣椒醬、鹽巴在女子腳上刺「婊子」羞辱；法院ㄧ、二審都依強制性交等罪判黃15年5月；台中地院再依傷害罪判同團的李姓小妹1年，可上訴。

檢方查，黃男（35歲）綽號「龍哥」在臉書自稱「霸道總裁」，和妻子楊女（39歲）利用未辦理營業登記的「最潮傳播娛樂」、「慧璨開發」等公司從事酒店小姐傳播、建築工地。

黃2022年透過抖音認識在教養院收容的女子，以介紹工作引誘她逃離機構安排坐檯陪酒、工地粗工及性交易。沒多久黃男、楊女以女子和員工搞曖昧違反公司規定，持鎮暴槍朝她大腿開槍、逼簽30萬元本票，並苛扣其工資，女子一反抗就遭黃及員工痛毆、持鋼珠槍掃射。

2023年2月時，黃以女子性交易拿到1萬5000元想逃，命杜姓員工持炒菜鍋猛毆她頭，楊女帶著李姓、羅姓小妹，將針火烤後沾辣椒醬、米酒及鹽巴，在她大腿、小腿及腳背刺入「婊子」、「鬼」等字羞辱。

檢方發現，黃男還以女子欠債為由，向她佯稱被性侵1次可抵債5000元，女子拒絕仍慘遭田姓、陳姓男子及田姓少年輪流性侵，眾人不顧她哭泣，黃還在一旁拿手機錄影。

法院認為，黃指使同夥對女子性交、傷害及勞力剝削，將女子視為賺錢的工具，女子傷勢遍布全身，怵目驚心，痛斥其手段凶殘令人髮指，ㄧ、二審都依強制性交等多罪判黃15年5月，其餘楊女、員工及小妹等，各判6月至10年6月不等。

其中李姓小妹因被通緝才到案，台中地院另案審理，她坦承受黃男、楊女指使，在宿舍輪流看守女子防止她逃跑，拿針火烤沾辣椒醬、米酒加鹽巴，在女子大腿、小腿及腳背刺「婊子」、「鬼」等字。

中院認為，李姓小妹參與私行拘禁、傷害手段凶殘，加深被害人脆弱處境，考量她犯後坦承、沒和解，依傷害、妨害自由等罪判她1年。

黃男命員工持鎮暴槍、空氣槍朝女子雙腿射擊，傷勢觸目驚心。圖／報系資料照
黃男命員工持鎮暴槍、空氣槍朝女子雙腿射擊，傷勢觸目驚心。圖／報系資料照

鹽巴 性侵 性交易

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