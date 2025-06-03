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呂秋遠小孩媽不忍了！深夜直播否認設局 女律師：權力金錢是最好春藥

聯合新聞網／ 綜合報導

知名律師呂秋遠爆出私生子風波後形象大傷，日前他發長文反擊女方，砲轟同為律師的林沄蓁設局勾引。林沄蓁昨夜在作家H直播節目公開露臉，一度痛哭，否認勾引呂秋遠，也親吐執意生子原因。多次評論此案的女律師李怡貞看完直播，大嘆「權力和金錢是最好的春藥」。

林沄蓁首度露面公開與呂秋遠交往懷孕生子過程，兩年前端午節當天，她和呂秋遠發生性行為，18天後她身體有異狀，於是買了三支驗孕棒驗出有孕。林沄蓁告訴呂秋遠，對方卻充滿質疑，「妳怎麼可能這麼快就發現懷孕？」甚至質疑一切都是她計畫的。

對於呂秋遠說被設局，林沄蓁否認自己瘋狂追求呂秋遠，她說追老闆是很荒謬的事，「因為這就是拿石頭來砸自己腳」。林沄蓁也痛批呂秋遠公開揭露她的名字和照片，害她被肉搜失業。

律師呂秋遠近來身陷私生子風波。(本報資料照片)
律師呂秋遠近來身陷私生子風波。(本報資料照片)

針對外界質疑「為何前段婚姻拿掉小孩，這次卻堅持生下小孩？」林沄蓁作出解釋。她說，上段婚姻有家暴，對她而言是創傷，她坦承自己性格強硬，不想承認自己是受害者，對於當時那段婚姻，拿掉孩子是「正確的決定」，但已對她造成陰影。

至於這次為何執意生下呂秋遠的孩子？林沄蓁則說，懷孕是奇妙的過程，在感受到生命成長、看到心跳後，會突然變成一個媽媽，會捨不得那個生命。

女律師李怡貞看完直播也表示，林女和呂秋遠一樣各自表述，「也很多不合常情的地方」，但是想著她獨自帶著孩子，還是希望她好好的把孩子帶大。

李怡貞坦言，「權力和金錢本來就是最好的春藥」，男的製藥，女的吃藥，藥，總不會是好吃的，春藥清醒後也總是悔悟，而勉強來的關係才需要靠春藥。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

端午節 呂秋遠

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