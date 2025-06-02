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假合照真襲胸 中和慈善團體男會員性騷擾遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市中和區某慈善關懷協會一名藍姓男會員，前年11月某日晚間參加一場與會務有關的餐敘，竟趁另名女會員替他人拍照時，自後方環抱住女方並襲胸，結果遭被害人當場報警提告，新北地檢署依違反性騷擾防治法乘機性騷擾罪將藍男起訴。

起訴指出，案發當天，藍男與協會其他會員一同前往中和錦和路某餐廳餐敘，一行人用餐至晚間9時許即將進入尾聲，大家於是都紛紛開始合照留念。不料藍男卻趁被害人替人拍照時，雙手自後方穿過女方腋下，環抱住被害人，雙手並觸摸女方胸部。

被害人被突如其來的襲胸嚇得當場尖叫。坐在一旁的劉姓民眾，和在對面正等待被害人拍攝合照的郭姓、蘇姓民眾，循聲都親眼看見這一幕。

警方獲報到場後，藍男辯稱，當時自己邊拿著感謝狀，邊喊等等我，欲趕忙加入合照，但他靠近被害人時，發現女方站在原地一動不動，他連忙往旁邊閃躲卻不慎被絆倒，才不慎抱住被害人。但由於眾人指證歷歷，檢察官最後未採信藍男辯詞，依法將他起訴。

新北市中和區某慈善關懷協會一名藍姓男會員，前年11月餐敘後，竟趁另名女會員替他人拍照，自後方環抱住女方襲胸，遭新北檢依違反性騷擾防治法乘機性騷擾罪起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片。
新北市中和區某慈善關懷協會一名藍姓男會員，前年11月餐敘後，竟趁另名女會員替他人拍照，自後方環抱住女方襲胸，遭新北檢依違反性騷擾防治法乘機性騷擾罪起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片。

被害人 提告 性騷擾

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