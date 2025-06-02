10歲80歲都不放過！惡狼連續持凶器性侵 這案判他得關14年定讞

台南市陳姓男子先前曾犯下8起持凶器性侵案而入獄，並接受過強制治療，而他去年再度犯案，拿菜刀毆打八旬女鄰居再脫褲性侵得逞，還拿手機拍攝性影像，最高法院依攜帶凶器強制性交而對被害人為照相罪判14年徒刑定讞。

陳2024年8月21日上午8時許，向女鄰居佯稱住處有對方的信件，女鄰居信以為真，隨陳到住處前，陳拿一把菜刀欲抱對方，女鄰居當場拒絕，陳則拿菜刀毆打對方頭部，女鄰居抱住門口廊柱不斷大喊「救命」。

陳再持菜刀敲打女鄰居手部，再徒手脫去褲子後性侵，又持菜刀逼對方進入屋內，要求脫光衣物躺在地上，他邊持菜刀邊親吻對方，二度性侵得逞，過程中還拿手機拍攝照片。

當地里長發現女鄰居沒有參加日常的聚會，前往住處關心，才緊急將女鄰居送醫、報警處理。經醫院診斷，女鄰居頭部疼痛、左腹疼痛、背挫傷、右手肘挫傷等。

陳坦承犯行，法院調查指出，陳自1979年開始，不斷以駕駛贓車、持水果刀、西瓜刀、鐮刀、菜刀及鐵棍等凶器，於甘蔗園、工寮、宮廟、草叢等地，傷害、拘禁分別為10歲至18歲未成年女子並性侵，手段殘忍且毫無人性，被害人數至少8人。

本案被害人為80以上的女鄰居，她於偵查中表示希望法院判處陳死刑，別再出來害人，里長也向法院陳情，表明陳多次犯行，危害鄉里，已造成鄉民惶惶不安，請求從重量刑。

法院認為，陳多次犯罪時間均是在假釋尚未執行完畢、甚至經查獲具保後未久，毫無悔過或同理被害人之心，陳素行極端不佳，自10歲至80歲以上，無論是幼、長均是陳的犯罪對象，陳無視女鄰居高齡80歲以上及性自主決定權，攜帶凶器並使用肢體強制力傷害對方，在住處門口及住處內性侵，任由女鄰居哭喊至聲嘶力竭，嚴重侵害身體及性自主法益，羞辱傷人甚矣！