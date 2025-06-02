台南好市多賣場男子偷拍女店員裙下 竟是陸軍少校軍官

30歲陳姓陸軍現役少校上月30日前往台南市好市多賣場購物，竟對女店員心生歹念，趁對方在整理貨架時，尾隨拿手機偷拍裙底畫面；女店員發現，通報公司報警。警方查出，陳是陸軍六軍團249旅的少校軍官，通知台南憲兵隊，並依妨害秘密罪移送偵辦。

據了解，陳姓少校當天休假回台南，前往北區的好市多賣場，他在中午12時許看到女店員在整理貨架，竟趁機拿手機偷拍；女店員當場發現，攔下陳並阻止他刪除手機內影像，請公司通知警方到場。轄區第五分局和緯派出所就在賣場對面，員警立即前往。