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台南好市多賣場男子偷拍女店員裙下 竟是陸軍少校軍官

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

30歲陳姓陸軍現役少校上月30日前往台南好市多賣場購物，竟對女店員心生歹念，趁對方在整理貨架時，尾隨拿手機偷拍裙底畫面；女店員發現，通報公司報警。警方查出，陳是陸軍六軍團249旅的少校軍官，通知台南憲兵隊，並依妨害秘密罪移送偵辦。

據了解，陳姓少校當天休假回台南，前往北區的好市多賣場，他在中午12時許看到女店員在整理貨架，竟趁機拿手機偷拍；女店員當場發現，攔下陳並阻止他刪除手機內影像，請公司通知警方到場。轄區第五分局和緯派出所就在賣場對面，員警立即前往。

陳一看到員警，就連稱「沒有拍」、「當下拿給她看，隱藏跟刪除也都開給她看」、「就沒東西」；由於警方在陳的手機內仍發現多張疑似偷拍的不雅照片，仍將他帶回調查，同時並發現他的身分是現役軍人，依程序通報台南憲兵隊，全案依法送辦，將鑑識還原陳刪除的資料。

30歲陳姓陸軍現役少校上月30日前往台南市好市多賣場購物時，竟對女店員心生歹念，趁對方在整理貨架，尾隨拿手機偷拍裙底畫面遭逮。記者袁志豪／翻攝
30歲陳姓陸軍現役少校上月30日前往台南市好市多賣場購物時，竟對女店員心生歹念，趁對方在整理貨架，尾隨拿手機偷拍裙底畫面遭逮。記者袁志豪／翻攝
30歲陳姓陸軍現役少校上月30日前往台南市好市多賣場購物時，竟對女店員（非畫面中女性）心生歹念，趁對方在整理貨架，尾隨拿手機偷拍裙底畫面遭逮。記者袁志豪／翻攝
30歲陳姓陸軍現役少校上月30日前往台南市好市多賣場購物時，竟對女店員（非畫面中女性）心生歹念，趁對方在整理貨架，尾隨拿手機偷拍裙底畫面遭逮。記者袁志豪／翻攝

陸軍 店員 好市多 台南 偷拍

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