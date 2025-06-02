台南好市多賣場男子偷拍女店員裙下 竟是陸軍少校軍官
30歲陳姓陸軍現役少校上月30日前往台南市好市多賣場購物，竟對女店員心生歹念，趁對方在整理貨架時，尾隨拿手機偷拍裙底畫面；女店員發現，通報公司報警。警方查出，陳是陸軍六軍團249旅的少校軍官，通知台南憲兵隊，並依妨害秘密罪移送偵辦。
據了解，陳姓少校當天休假回台南，前往北區的好市多賣場，他在中午12時許看到女店員在整理貨架，竟趁機拿手機偷拍；女店員當場發現，攔下陳並阻止他刪除手機內影像，請公司通知警方到場。轄區第五分局和緯派出所就在賣場對面，員警立即前往。
陳一看到員警，就連稱「沒有拍」、「當下拿給她看，隱藏跟刪除也都開給她看」、「就沒東西」；由於警方在陳的手機內仍發現多張疑似偷拍的不雅照片，仍將他帶回調查，同時並發現他的身分是現役軍人，依程序通報台南憲兵隊，全案依法送辦，將鑑識還原陳刪除的資料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言