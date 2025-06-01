男開車夜會小三行車記錄器洩底 露骨對話全都錄成鐵證

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

王姓男子深夜開車外出向老婆謊稱有急事要見同事，直至隔日凌晨2時才返家，老婆查看行車記錄器影像，錄下露骨親密對話，比如「內褲往上跑」、「不要再親我」等語，才發現丈夫私會「小三」，在車內近5小時，憤而提告。法官判決王男與小三侵害配偶權，要連帶賠償25萬元給王妻。

基隆地院判決書指出，王男113年6月23日晚間向老婆謊稱要見同事開車出門，直至隔日凌晨2時才返家，王妻感覺有異，查看行車記錄器影像，才知王男是搭載同學王女一同兜風，2人單獨在車內相處近5小時之久。

王妻指控，行車記錄器錄下「我連你老婆醋都吃怎麼辦」、「我都忍不了」、「又會被吃掉了」、「奶頭」、「敏感」、「內褲往上跑了」、「妨害風化」、「不要再親我了」、「我太喜歡你」、「我是什麼…我是你的小可愛啊，煩，好喜歡你喔」等語，2人並發出互相摟抱、親吻、撫摸等行為，逾越普通朋友分際，控丈夫不忠，對兩人提告侵害配偶權，求償50萬元。

王男坦承開車載王女兜風聊天，2人並在車上有擁抱的情形，但是並未發生性行為，認為車上行為並非民法第193條第3項所指稱情節重大，妻子不得請求非財產上的損害賠償。

王男並指113年6月25日王妻邀約王男跟其家人共同出遊日本，2人已和好如初，王妻還曾以LINE傳簡訊表示，「我不會怎樣」、「我不會有任何動作，我不會告人，這樣可以嗎」，認為其已拋棄損害賠償請求權。

法官指出，從行車記錄器譯文可知，2人確有於車內發生互相摟抱、親吻、呻吟、撫摸性私密部位等親密行為，2人也知悉自身舉措已逾越一般男女分際，比如提及「有時候講到你老婆我就會覺得道德底線就會出來了」、「我們在車上這樣摟摟抱抱」、「不要摸」、「喬一下內褲，內褲往上跑了」等。

法官認為，王妻並未拋棄民事求償損害賠償權利，王男與小三所為動搖王男夫妻間忠誠、互信之基礎，破壞婚姻生活之圓滿、安全及幸福。判決王男與小三侵害配偶權，要連帶賠償25萬元給王妻。

男開車夜會小三行車記錄器洩底，露骨對話全都錄成鐵證。記者游明煌／攝影
男開車夜會小三行車記錄器洩底，露骨對話全都錄成鐵證。記者游明煌／攝影

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