文化路觀光夜市驚見「偷拍色狼」 多位民眾店家見義勇為合力制伏

嘉義市文化路觀光夜市出現偷拍色狼，有名女子29日晚間在某商店玩夾娃娃機台，發現1名男子佯裝撿拾打火機，拿手機偷拍其裙底私密部位，女子喝斥，現場數名熱心民眾將男子壓制，員警到場後將張姓男子逮捕法辦。

警方說，29日晚間接獲民眾報指稱，文化路夜市有糾紛案件，員警到場查處，發現是張姓男子持手機偷拍被害女子裙底隱私部位，經在場熱心民眾阻止張男離去，員警帶回南門派出所偵訊，依涉嫌違反妨害秘密及妨害性隱私等罪嫌，移送地檢署。

員警到場，發現穿棕色上衣的張姓男子，持手機偷拍女子私密部位。女子發現後喝斥，現場有4名男子上前幫忙，還有1名似在旁營業店家男子穿圍裙，大家合力將張男圍住，制止張男脫逃，後方還有名女子，用手拉張男衣服，阻止他離去。