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影／抓到了！正妹高雄聽陳奕迅演唱會 遇露鳥男怒「當我塑膠」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

一名正妹到高雄聽陳奕迅演唱會，下塌某五星級飯店，今天凌晨3時29分許下樓走走，遇機車男騎士問路，她回對方是台北人非高雄人，對方又問了一次，她直覺不對勁，拿手機錄影，拍下男子露鳥行為PO網，怒批「當我塑膠」，並強調歡迎高雄人轉發提醒女性。

轄區前鎮警分局指出，已接獲女子報案機車男騎士有公然露鳥的行為，「以車追人」；警方今天上午11時許在鳳山區逮捕涉案的趙姓男子；趙聲稱，一時興起才做了此事；警詢後，將依公然猥褻罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

一名女網友今天上午在網路社群貼文指，開心到高雄欣賞陳奕迅演唱會，並提一天到前鎮區某五星級飯店入住；今天凌晨3時29分她剛好下樓「呼吸」，突然有一位摩托車騎士，騎過來問她「港墘路怎麼走」。

女網友指出，當時已告訴對方她不是高雄人，是台北人，但對方又問了她一次，還好當下她天生預知能力很強，手機馬上拿起來錄，就看到他掏出噁心的XX，對她打手槍。

女網友在貼文陳述，她全程錄影中，歡迎所有高雄的朋友轉發；並強調，一定要讓此人受到教訓，她沒有辦法忍受這種侮辱，不能讓其他女性受害，當我塑膠？目前已報案，靜候佳音！文末並指，她氣氛（憤）難耐整夜無法入眠，一定要讓此人受到懲罰！

前鎮警分局指出，今天凌晨4時許接獲女子報案，稱在前鎮區林森路飯店附近遇到一名陌生男子假藉問路，進而裸露下體猥褻動作，警方受理後，成立專案小組擴大調閱現場周邊監視器追查。

警方以車追人鎖定29歲趙姓男子涉有嫌疑，於今天上午11時許在鳳山區將趙男查緝到案。警方呼籲，刑法第234條規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。」提醒民眾切勿在公共場所作出違反善良風俗的行為，以免觸法。

高市趙姓男子佯裝對正妹問路露鳥，正妹錄影後PO網提醒。圖／取自Threads
高市趙姓男子佯裝對正妹問路露鳥，正妹錄影後PO網提醒。圖／取自Threads
高市前鎮警分局今天上午11時許查獲佯裝對正妹問路露鳥的趙姓男子。記者石秀華／翻攝
高市前鎮警分局今天上午11時許查獲佯裝對正妹問路露鳥的趙姓男子。記者石秀華／翻攝
高市前鎮警分局今天上午11時許查獲佯裝對正妹問路露鳥的趙姓男子，監視畫面拍下當時趙男行徑（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高市前鎮警分局今天上午11時許查獲佯裝對正妹問路露鳥的趙姓男子，監視畫面拍下當時趙男行徑（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

陳奕迅 猥褻 演唱會

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