呂秋遠昔諷朱立倫「夜深無聲」 卻挪用當年5篇文章開場白
針對被指控始亂終棄爭議，律師呂秋遠前晚在臉書發表逾5千字長文反擊女方，卻被發現文章的開場白疑似抄襲國民黨主席朱立倫10年前的舊文。不過，這段「經典哏」並非呂秋遠第一次「複製貼上」，經查他的歷年臉書發文紀錄，包括前晚的文章，至少使用5次之多，遭疑忘記自己並非原創。
呂秋遠5月29日晚上9時3分的文章，第一段寫「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候。」被發現和朱立倫2015年10月17日晚上8時26分的文章第一段一字不差，甚至標點符號也一模一樣。
根據呂秋遠過去發文紀錄，他早自2015年10月18日就質疑朱立倫發文時間不可能「路上無車無人，夜深無聲」，他當時寫下，「朱立倫在他的臉書上，終於發表當選感言，只可惜又是開頭就說謊」、「朱主席，您是在烏魯木齊還是齊齊哈爾？為什麼晚上8點多是夜深無聲？路上為何已經無車無人？你肯定你在台北？」並指「國民黨衰敗至此，已經奄奄一息」。
不過，呂秋遠之後多次引用該段文字，且應用在各種議題，包括2015年10月20日、2016年3月5日、2016年11月28日、2023年5月17日、2025年5月29日晚上9時3分。
不少網友昨天湧入朱立倫10年前該篇文章留言，「來朝聖讓呂大律師9年後照抄一遍的精采文筆」、「這一定是穿越時空起手式」、「來朝聖，呂秋遠律師和朱先生共同起手勢」、「我就覺得好像看過」、「這個開頭終究是提前了9年抄襲呂秋遠，太過分了」、「穿越時空的開頭」。
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