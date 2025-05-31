批呂秋遠「開戰文」隱藏惡意 作家H曝女方Line截圖列10點狠打臉

律師呂秋遠遭疑始亂終棄爭議，他前晚大動作反擊，在個人臉書貼出15張與女方的Line對話截圖，發表逾5千字文章，指女方主動求愛下兩人發生性關係，但否認交往。對此，作家H在臉書公布女方提供的8張Line對話截圖，他並摘要列出10點，直指內容已經完全符合一般男人追求女人的對話與流程，「我真無法欣賞，為了形塑形象去抹黑他人的行為。我受害過，我深知其苦」。

作家H表示，「呂律師」的文章前半段裡，也就是女方到職的3月7日開始，到3月28日這段期間，都屬於女方主動告白，不斷邀約，甚至還邀約到摩鐵做愛。「聽起來呂律師真的是盛情難卻，無法辜負人家！但事實是如此嗎？」

根據呂秋遠和女方2023年的3月23日當天的Line內容，作家H表示，在呂律師的文中應該是在自己被對方的直球告白，卻還不知道如何應對的情況，因為太受歡迎而不知如何拒絕小粉絲的無奈心情中。但從截圖當中可以得知幾點：

1、3月23日這天，女方收下了領帶沒錯，但呂律師希望女方收下自己給對方的承諾。

2、主動邀約下禮拜吃飯的是呂律師，這已經完全符合一般男人追求女人的對話與流程。

3、呂律師在對話中的調情，講到了要「養」女方。

4、呂律師開口說了「我會照顧妳，是妳要不要而已」。和呂律師發文中的邏輯完全矛盾了，看起來完全不像是女生單方面追求。

5、這裡面終於出現呂律師提到的對話「我已經被你迷暈了，我很認真在演專業的員工了」，但是，在呂律師的發文裡，這段對話是在兩人未確認關係前，或者呂律師根本還在「潔身自愛」時期，但怎麼從另外一個視角看，感覺又像是張冠李戴了呢？

6、「好啊，那你就是我的了」，呂律師在3月23日就說了這種話，卻在發文中講得自己很被動無辜，是對方有企圖計畫性追求？

7、「只要你不離開我，我會對你不離不棄」，呂律師充分展現了男人的擔當，但在短暫激情過後，現在看來，似乎又不是那麼一回事。

8、「我覺得明天應該是把你帶回家而不是餐廳了」這是3月23日的對話，呂先生就已經要帶人回家了，還想把人家5月份貼的做愛地點移花接木在文中？說對方用這種方式在告白？

9、「只是會想要吃掉你而已」同樣是當日對話，分不清交往後貼做愛地點，和這句話的鹹濕度，何者比較重？

10、「我可以挑逗你嗎？你可以挑逗我嗎？」這些對話證實了兩人根本已經在交往階段，何苦要把人家形塑成心機女，計畫性接近，好讓她被你的數十萬粉絲唾棄？