不想生孩子卻無套？陳沂怒嗆呂秋遠：渣男還想裝暖男

律師呂秋遠捲入「始亂終棄」爭議，並在臉書發公開15張與對方的對話截圖，承認曾發生性關係，但雙方並未交往。網紅陳沂痛批呂狡辯，「你不想生孩子就不該無套」，行為形同渣男，還想維持「暖男形象」欺騙粉絲。

呂秋遠在臉書揭露女方在律師事務所任職期間，多次主動傳送曖昧訊息，包含「希望我帶她回家睡覺」等私密內容，強調這些對話截圖足以證明女方說詞失實，並指對方透過法律訴訟、媒體爆料等方式，對他人格造成嚴重傷害。

不過陳沂對此說法不買單，她痛批呂秋遠怎麼還好意思發長文說都是孩子生母勾引他？不想跟她生孩子，那就不要無套。懷孕了，再說那只是一顆受精卵，這不是渣男什麼是渣男？

更渣的是現在還把自己講成受害者，真是不可思議！不就擺明了想玩又不想不負責。想當渣男又要維持暖男形象，繼續騙女粉絲。還嘴硬說反正自己本來就想退休，這件事剛好讓他順勢下台。