獸父不滿女兒交男友竟性侵報復 悖逆人倫法院判刑5年

如此獸父！屏東一名陳姓男子因不滿成年親生女兒結交男朋友，竟然性侵女兒作為報復。事後陳男雖然感到懊悔，並取得女兒原諒撤回性侵告訴，但法官認為陳男悖逆人倫、違反綱常，依強制性交罪判刑5年，可上訴。

陳男因不滿成年的女兒結交男友，1年多前開始揚言要對女兒的男友家人不利，還性侵女兒作為報復，女兒報案後警方將陳男移送法辦。事後陳男雖感到懊悔，女兒也原諒他撤回性侵告訴，檢方偵辦後仍依妨害性自主罪提起公訴。