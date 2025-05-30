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獸父不滿女兒交男友竟性侵報復 悖逆人倫法院判刑5年
如此獸父！屏東一名陳姓男子因不滿成年親生女兒結交男朋友，竟然性侵女兒作為報復。事後陳男雖然感到懊悔，並取得女兒原諒撤回性侵告訴，但法官認為陳男悖逆人倫、違反綱常，依強制性交罪判刑5年，可上訴。
陳男因不滿成年的女兒結交男友，1年多前開始揚言要對女兒的男友家人不利，還性侵女兒作為報復，女兒報案後警方將陳男移送法辦。事後陳男雖感到懊悔，女兒也原諒他撤回性侵告訴，檢方偵辦後仍依妨害性自主罪提起公訴。
屏東地院法官認為，陳男與被害人為至親父女關係，本應恪盡父職、愛護子女，僅因不滿被害人結交男友，竟心生報復心態，悖逆人倫、違反綱常，對被害人強制性交，造成被害人難以承受的創傷，需深刻譴責，依強制性交等罪併處5年徒刑，可上訴。
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