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台中女熟睡…陌生失智翁闖進門 躺上床還問她：一次多少
台中紀姓老翁一早7點多見鄰居家大門沒鎖闖入，跑到2樓見1名婦人熟睡中，竟整個人坐上床躺到她身旁，對方驚醒嚇到尖叫，紀還拉她手、亂摸臀部並用台語問「一次多少？」法院以紀犯後坦承、已賠償調解，依強制猥褻罪判他6月，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，紀翁2024年8月29日一早7點多，發現附近住家大門沒有鎖，擅自闖入後又走上2樓，見屋內1名婦人正熟睡中，他竟然直接躺到女子身邊，對方被吵醒驚覺一旁出現陌生老翁，嚇到尖叫起身要趕人。
未料紀翁竟然還拉著她的手，女子用力撥開不斷大聲呼救，紀又口出「一次多少（台語）」，又伸鹹豬手摸女子手、腿及臀部，後來屋內其他家人聽到呼喊查看，紀翁則趁隙逃離現場，警方獲報後調閱周邊監視器逮人送辦。
台中地院審理時，紀坦承不諱，女子在警詢、偵訊中也指證歷歷，另外住戶監視器也拍下紀翁擅闖、逃離的畫面。
紀翁的辯護人說，紀有輕度認知障礙、老人失智等病症，因他的太太一時疏忽，才會有本案發生，紀事後已經和女子調解成立、賠償損害，難認主觀惡性重大，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。
中院認為，紀犯強制猥褻罪最低刑度為6月，且他嚴重侵害女子性自主權，又是侵入他人家中所為，損害不輕，難認有何可憫恕，但考量他犯後坦承、已賠償調解成立，也無不良前科，依強制猥褻罪判他6月，得易科罰金，緩刑2年並交付保護管束。
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