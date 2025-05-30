新竹美容店藏春色 小姐半套服務 女老闆抽成一半遭判刑

新竹陳女經營美容店掛羊頭賣狗肉，私下安排女員工提供半套性服務牟利，每節服務1小時收費2300元，自己卻從中抽成1100元、將近一半，僅分給實際執行服務的女子1200元。新竹地院依圖利容留猥褻罪判陳女有期徒刑3月，得易科罰金9萬。

判決書指出，45歲陳女自2025年4月起，在新竹市經營美容店，身兼櫃台及會計，負責接待客人、安排服務小姐及收取費用。她與該店女員工彭女、劉女約定，當客人進店要求特定服務時，兩人將提供半套性服務，時間以每節1小時計，收費2300元，其中陳女收取1100元，剩下的1200元則各由兩名女子分別實得。

陳女坦承於2025年5月4日晚間11時許，安排彭女與劉女分別在1樓F3與F13包廂內，對男客莊男、林男提供半套性服務，警方於當天凌晨12時35分許臨檢時當場查獲，並於現場發現員工名冊、臨檢紀錄表、照片等證物，且彭女與劉女亦坦承提供半套性服務。