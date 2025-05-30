美髮師同床鮮肉偷拉內褲口交 認罪賠65萬換緩刑

台中吳姓美髮師深夜到1名年輕男性友人家幫對方剪頭髮，留宿過夜期間，卻趁對方熟睡時偷拉內褲口交，吳事後傳訊道歉稱「不該趁你睡覺時幫你吹」；法院ㄧ審依乘機性交罪判他3年2月，二審考量陳賠償65萬元調解成立，撤銷改判1年10月，緩刑4年，仍可上訴。

檢警調查，吳男在IG上和男子認識，對方2023年3月28日聯絡時，吳表示當晚12點才能過去替他理髮，男子考量深夜就讓吳留宿，未料吳趁男子熟睡時拉下他內褲口交，男子驚醒目睹吳拿手機對著他生殖器。

台中地院一審時，吳否認性侵，辯稱男子先用手抓他生殖器，認為他有這個意思才發生關係，過程男子有抬起臀部、抽動，覺得他是清醒的，結束後怕開燈會刺眼，才用手機燈光要幫男子清理；吳的辯護人說，2人都知彼此是同性戀，男子主動要吳留宿又只穿內褲同床共眠，可見關係曖昧。

男子則說，發現有人拉他內褲驚醒，睜開眼見吳拿手機對他生殖器，反射性就拉起內褲問「你在幹嘛？」被害男子當下確認吳男沒有拍到就請他離開，自己馬上去洗澡，因為覺得很髒，事後傳訊質問，吳就道歉說「不該趁你睡覺時幫你吹」。

ㄧ審勘驗對話，發現吳多次道歉，男子不滿稱「很噁耶，我好心讓你睡我家」，吳一再稱自己「很齷齪」、「沒有禮貌」，還求饒說「可以不要請警察嗎」、「給我改過自新的機會好嗎」，男子回「你對我做這些事時，都沒想到後果」、「我人生要背負被性侵陰影」。

ㄧ審認為，吳男趁同床機會朝男子口交，不尊重他人身體，致男子心理創傷，依乘機性交罪判他3年2月；吳男不服上訴，主張事前和男子互動良好，他因年紀輕、ㄧ時情難自控觸法，現已悔悟和對方道歉、民事調解成立，目前從事志工，請求給予緩刑。