補習班老師拉國三女生至空教室強行舌吻5秒 判1年8月
新北市短期補習班許姓男子9年前因心儀1名國三女學生，將人拉至空教室強行舌吻近5秒，女國中生受到驚嚇，事後求助學校老師及向父母哭訴，新北地院日前依強制猥褻罪判刑1年8月，可上訴。
判決指出，許姓男子於2016年至2017年間，在新北市其姊姊所開設的短期文理補習班擔任數學老師，因心儀所教導的1名國三女學生，於2017年初某日下午，單獨將女學生拉至補習班一間空教室，將門反鎖後，將人壓在牆邊強行舌吻近5秒，女學生被突如其來的舉動嚇到，急忙出手推開逃出教室。
受害女學生事後先傳出「SOS」求救訊息，求助就讀學校國文老師，返家後再向父母哭訴，其雙親隨後前往補習班找許男當面對質，擔任補習班負責人的許男姊姊也在旁連聲道歉，女學生雖會考在即，但已不願意再至補習班上課，許男姊姊也同意退回全額學費。
法官認為，許男身為補習班老師本應負起照護、輔導責任，利用受害少女當時為涉世未深女國中生，違背其意願下做出猥褻行為，逞其性慾的犯罪動機實為惡劣，不僅侵害性自主決定權及人格尊嚴，使少女身心嚴重受創，影響日常生活，犯罪所生損害重大，日前依強制猥褻罪判刑1年8月，仍可上訴。
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