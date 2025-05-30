聽新聞
0:00 / 0:00

創意私房男師9年偷拍 身背55罪判12年

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

陳姓補教老師在浴室寶特瓶內藏微型攝影機，以瓶身細小孔洞（紅圈處）的鏡頭，偷拍女學生洗澡。記者曾健祐／翻攝
陳姓補教老師在浴室寶特瓶內藏微型攝影機，以瓶身細小孔洞（紅圈處）的鏡頭，偷拍女學生洗澡。記者曾健祐／翻攝
台北市陳姓補習班老師是「創意私房」會員，9年來利用教職偷拍、竊錄30多名女學生、同事，將性影像合成後上傳供他人觀覽，檢方痛斥陳愧對教職，起訴求刑15年。法院昨依兒童及少年性剝削防制條例等55罪，共判他12年，可上訴。

台中地檢調查，40歲陳男2015年起擔任北市某補習班老師，2019年起去某國小當代課老師。他利用學生、家長信任，多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部，還用手機偷拍。

檢方發現，陳向女同事、女老師推銷類似電療豐胸儀器，佯稱立即見效，鼓吹多名女子直接在補習班倉庫內「試用」，他在內部以寶特瓶掩護架設針孔偷拍。

陳擔任代課老師期間，約班上學生自費到宜蘭、台中旅遊，提前在民宿廁所內寶特瓶、芳香劑裝設針孔竊錄，或回程刻意安排到女學生汐止住處洗澡，多人遭偷拍；9年來共30多人受害，包括25名少女，陳還將性影像用AI合成，傳到社群Telegram上群組分享。

台中地院昨宣判前，合議庭先就陳男羈押期將屆滿開延押庭。公訴檢察官主張，陳男重刑可期，仍有逃亡之虞，應繼續延長羈押。

陳男辯護人則希望讓陳男交保，稱可籌錢賠償被害人。陳男也表示，還要照顧家人、籌錢；合議庭諭知候核辦。

法院指出，陳男擔任補習班、國小老師，利用教職接近被害人，濫用學生、同事及朋友信任，為滿足私慾自2014年起至2023年間，竊錄多人性影像，被害人數多、犯罪期間橫跨數年，竊錄電磁紀錄數量甚多，陳還將竊錄影像用電腦合成不實電磁紀錄，傳到通訊軟體群組供他人觀覽。

法院審酌，陳男犯後坦承，和其中3名被害人和解賠償，略彌補犯罪損害，依兒童及少年性剝削防制條例等55罪，判陳男應執行12年。

延伸閱讀

疑民眾偷拍嘉市垂楊國小 經查市府員工執行公務

N號房會員、台北補教師偷拍學生9年 55罪判12年理由曝

才因襲臀被判刑5個月　孫生再因涉偷拍妨害性自主遭警方拘提到案

國小校園出現偷拍怪人？ 警找當事人 結果誤會一場

相關新聞

創意私房男師9年偷拍 身背55罪判12年

台北市陳姓補習班老師是「創意私房」會員，9年來利用教職偷拍、竊錄30多名女學生、同事，將性影像合成後上傳供他人觀覽，檢方...

網紅孫生涉性侵交保影片曝 高喊「要等政治人物比較精彩」

網紅「反骨男孩」前成員孫生性騷摸臀女網友，遭判得易科罰金之刑5月，這名女網友閨密另指控孫生涉嫌拍下與她的性影像。台北地檢...

32學童受害…國小少棒教練涉性侵球員 台中社會局公布姓名

台中市某國小棒球教練涉對32名學童犯強制猥褻、強制性交等罪，台中地檢署日前起訴並建請法院從重量刑，台中市社會局也依法在聯...

網紅孫生拍性影像涉3罪50萬元交保 檢另核發保護令

網紅「反骨男孩」前成員孫生性騷摸臀女網友，遭判得易科罰金之刑5月，這名女網友閨密另指控孫生涉嫌拍下與她的性影像。台北地檢...

孫生性騷風波未了…挨告性侵拍性影像 遭搜索拘提「證據都給了」

網紅「反骨男孩」前成員孫生性騷摸臀女網友，遭判得易科罰金之刑5月，這名女網友閨蜜另指控孫生涉嫌拍下與她的性影像。台北地檢...

N號房會員、台北補教師偷拍學生9年 55罪判12年理由曝

台北市陳姓補習班老師是創意私房會員，9年來利用教職30多名偷拍女學生、同事，在寶特瓶、芳香劑裝設針孔竊錄，還自行將性影像...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。