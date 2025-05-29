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網紅孫生拍性影像涉3罪50萬元交保 檢另核發保護令

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

網紅「反骨男孩」前成員孫生性騷摸臀女網友，遭判得易科罰金之刑5月，這名女網友閨密另指控孫生涉嫌拍下與她的性影像。台北地檢署揮台北市刑大搜索拘提孫生到案，檢方複訊後依妨害性自主、妨害性隱私、違反個資法3罪等命孫生50萬元交保、限制出境出海，並核發犯罪犯罪被害人保護令。

另外，孫生（原名孫羿泩）女性友人吳思琪涉違反個資法5萬元交保；孫生昨天被警方移送複訊時聲稱「證據都給警方了」。

依據保護令規定，孫生禁止對被害人或家屬之身體或財產實施危害、禁止對犯罪被害人或其家屬為恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為、禁止無正當理由接近犯罪被害人或其家屬之住居所、學校、工作場所或其他經常出入之特定場所特定距離、禁止其他危害犯罪被害人或其家屬之事項。

全案起源於，孫生去年7月遭女網友在Dcard上以「網紅反骨余X生性騷擾」為題發文爆料，女網友和閨密爆在北市一家花雕雞店和孫生聚餐，孫生不斷開黃腔，還在餐廳外伸鹹豬手摸臀及言語性騷擾「有肉撞起來才爽」，女網友提告，台北地方法院認定孫生性騷擾，判處5月徒刑，可易科罰金。

女網友閨密B女另指控，孫生當時偷偷叫計程車去摩鐵，她只想快結束離開，證據不足才沒有提告。孫生對此反駁，他和B女拍下了多段性愛影像，B女配合和鏡頭互動等，還自爆「可以隨時跟我要影片」，B女因此提告孫生涉妨害性自主及妨害性隱私等罪。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

網紅孫生涉妨害性自主等3罪，北檢訊後諭令50萬元交保，限制出境出海，並核發保護令。記者張宏業／攝影
網紅孫生涉妨害性自主等3罪，北檢訊後諭令50萬元交保，限制出境出海，並核發保護令。記者張宏業／攝影

性騷擾 孫生

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