孫生性騷風波未了…挨告性侵拍性影像 遭搜索拘提「證據都給了」

網紅「反骨男孩」前成員孫生性騷摸臀女網友，遭判得易科罰金之刑5月，這名女網友閨蜜另指控孫生涉嫌拍下與她的性影像。台北地檢署昨依妨害性隱私等罪嫌，指揮台北市刑大搜索孫生住家公司，拘提孫生到案，今下午移送檢方複訊，聲稱「證據都給警方了」。

全案起源於，孫生(原名孫羿泩)去年7月間遭女網友在Dcard上以「網紅反骨余X生性騷擾」為題發文爆料，女網友和閨蜜爆北市一家花雕雞店和孫生聚餐，孫生不斷開黃腔，還在餐廳外伸鹹豬手摸臀及言語性騷擾「有肉撞起來才爽」，女網友提告，此官司台北地方法院認定孫生性騷擾，判處5月徒刑，可易科罰金。

女網友閨蜜B女另指控，孫生當時偷偷叫計程車去摩鐵，她只想快結束離開，證據不足才沒有提告。孫生對此反駁，他和B女拍下了多段性愛影像，B女配合和鏡頭互動等，還自爆「可以隨時跟我要影片」。