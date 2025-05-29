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孫生性騷風波未了…挨告性侵拍性影像 遭搜索拘提「證據都給了」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅「反骨男孩」前成員孫生性騷摸臀女網友，遭判得易科罰金之刑5月，這名女網友閨蜜另指控孫生涉嫌拍下與她的性影像。台北地檢署昨依妨害性隱私等罪嫌，指揮台北市刑大搜索孫生住家公司，拘提孫生到案，今下午移送檢方複訊，聲稱「證據都給警方了」。

全案起源於，孫生(原名孫羿泩)去年7月間遭女網友在Dcard上以「網紅反骨余X生性騷擾」為題發文爆料，女網友和閨蜜爆北市一家花雕雞店和孫生聚餐，孫生不斷開黃腔，還在餐廳外伸鹹豬手摸臀及言語性騷擾「有肉撞起來才爽」，女網友提告，此官司台北地方法院認定孫生性騷擾，判處5月徒刑，可易科罰金。

女網友閨蜜B女另指控，孫生當時偷偷叫計程車去摩鐵，她只想快結束離開，證據不足才沒有提告。孫生對此反駁，他和B女拍下了多段性愛影像，B女配合和鏡頭互動等，還自爆「可以隨時跟我要影片」。

B女提告孫生妨害性自主及妨害性隱私等罪，台北地檢署指揮台北市刑大昨日搜索孫生並拘提到案，孫生今移送檢方複訊時指出，「證據都警方了」。

網紅孫生捲入性騷爭議，摸臀A女遭判刑，並爆出案外案，疑似違反B女意願與其性交，孫生在社群媒體上自清，竟提出有性愛影像為證。圖／擷取自IG
網紅孫生捲入性騷爭議，摸臀A女遭判刑，並爆出案外案，疑似違反B女意願與其性交，孫生在社群媒體上自清，竟提出有性愛影像為證。圖／擷取自IG

性騷擾 孫生

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