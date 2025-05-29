孫生性騷風波未了…挨告性侵拍性影像 遭搜索拘提「證據都給了」
網紅「反骨男孩」前成員孫生性騷摸臀女網友，遭判得易科罰金之刑5月，這名女網友閨蜜另指控孫生涉嫌拍下與她的性影像。台北地檢署昨依妨害性隱私等罪嫌，指揮台北市刑大搜索孫生住家公司，拘提孫生到案，今下午移送檢方複訊，聲稱「證據都給警方了」。
全案起源於，孫生(原名孫羿泩)去年7月間遭女網友在Dcard上以「網紅反骨余X生性騷擾」為題發文爆料，女網友和閨蜜爆北市一家花雕雞店和孫生聚餐，孫生不斷開黃腔，還在餐廳外伸鹹豬手摸臀及言語性騷擾「有肉撞起來才爽」，女網友提告，此官司台北地方法院認定孫生性騷擾，判處5月徒刑，可易科罰金。
女網友閨蜜B女另指控，孫生當時偷偷叫計程車去摩鐵，她只想快結束離開，證據不足才沒有提告。孫生對此反駁，他和B女拍下了多段性愛影像，B女配合和鏡頭互動等，還自爆「可以隨時跟我要影片」。
B女提告孫生妨害性自主及妨害性隱私等罪，台北地檢署指揮台北市刑大昨日搜索孫生並拘提到案，孫生今移送檢方複訊時指出，「證據都警方了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言