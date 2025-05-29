婚外情拍不雅片成勒索工具 小王逼穿絲襪陪玩判賠15萬
新竹陳姓人妻出軌人夫林男，在男方要求下拍攝多張裸露及隱私部位影像，事後男方卻以「不穿絲襪陪玩就散布裸照」為由傳送多則威脅簡訊，令陳女身心受創甚至自殘。新竹地院認定林男已構成恐嚇及人格權侵害，判賠償陳女15萬，並銷毀影像。
判決書指出，陳女與林男2020至2021年間發生不倫戀，過程中曾拍攝性行為及隱私照片。2022年4月至5月間，林男透過手機簡訊多次恐嚇陳女：「我要妳穿絲襪來陪我玩最後一次」、「我幫妳拍了很多下流的影片」、「你現在來找我，玩最後一次，東西還你以後別再連絡」。
林男還揚言：「不來就把裸照給你同事看」、「不回答？那我上網交換別人的囉」、「照片跟影片真的都在連你自拍給我的也在」、「都有露臉的喔」、「不來嗎？要讓你的男同事看看妳自慰的影片嗎？」等訊息，讓陳女心生恐懼，甚至出現自殘傾向。
陳女控訴，自己本即患有精神疾病長期就醫，遭林男恐嚇後病情加重，除失眠外出現嚴重焦慮而自殘，林男造成她精神極度痛苦，要求賠償精神慰撫金100萬元。
林男則主張，對於刑事判決認定事實沒有意見，但陳女請求金額過高，他無力負擔；目前已無持有陳女所指照片及影片，若照片或影片尚存在，他願意銷毀。
法院審酌雙方經濟能力、事件情節與對陳女的影響後，最終判林男應賠償陳女15萬精神撫慰金。至於照片與影片部分，考量林男的妻子曾取得影像並複製恐嚇陳女，法院認定仍有再散布之虞，判林男須將該等資料全部銷毀，不得複製與散布。
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