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高雄觀光夜市出現「塔羅神棍」 女子算命遭狼吻還差點騙失身
網傳在高雄某觀光夜市擺塔羅牌「神棍」，假借載求籤的女子去拜拜，卻在車上涉嫌性騷。女子與朋友去攤位與他對質，要求他發誓不再做這種事，並將影片貼網。警方發現影片，主動查辦，依違反性騷擾防治法查辦。
高雄市警新興分局昨天深夜11時發現網傳影片，主動追查全案，到觀光夜市找擺攤男子，但是男子疑因見到影片便收攤，後來警方透過攤販聯繫到他，他配合警詢，稱是偷親對方。
據了解，1名女子曾去夜市請王姓男子（38歲）算命，認為「覺得準」，5月2日王男說要帶她去旗山拜拜，求與前男友復合，當車子行經高雄市小港區，指王男稱「如果要和好，要跟他發生關係3次才行」、「不處理的話後面每段感情都會是這樣」，但女子拒絕。
貼網內容稱，後來男子叫女子閉上眼睛，便「搶（強）吻她」。當下女子不敢輕舉妄動，開始打電話說要找朋友想要脫身，但是男子說要找汽車旅館「先幫她解決」，幸好先脫身才沒遭進一步侵犯。
女子後來與朋友去夜市找王男，要求他發誓以後不能再對其他人有這樣的行為，王男猶豫後發誓。
因性騷案發地在小港區，小港警分局接辦，今天小港警分局表示，經查該女於5月2日下午4時許要去旗山區拜拜，返程時遭對方親吻，將依違反性騷擾防治法查辦。
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