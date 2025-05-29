才藝班「老」師偷拍4女童如廁還強摸1下體 加重改判10年

在新北市永和區私設才藝班的范揚祖不僅偷拍4名學員如廁時的影像，還撫摸其中1名12歲少女陰部，警方去年接獲民眾報案，得知有幼童上廁所遭范拿相機偷拍，持搜索票到才藝班搜索並拘捕，新北地檢署依兒童及少年性剝削防制條例起訴。一審判范9年2月，台灣高等法院今加重改判為10年徒刑。

永和警方去年接獲家長報案，指女兒上才藝班，上完課返家哭訴，指老師拿相機偷拍她上廁所的畫面，家長十分生氣，立即報警。

警方隔天立即派專責小組蒐集相關證據，持法院核發搜索票前往范揚祖（66歲）的才藝班搜索，查扣記憶卡、硬碟等證物，但范否認犯案。

警方專案小組後來針對扣案相關證物清查，發現另被害女童遭偷拍，再次持拘票、搜索票二度上門查緝范到案，范見事跡敗露，才坦承犯行。

新北地院調查，范揚祖於2014年在新北市永和區開設才藝班，卻從2022年11月5日起至2023年10月15日，趁3名女童如廁時，拿數位相機拍攝她們裸露的下體。范於2024年1月25日，不顧另一名女學生用腳踢開他，在補習班裡撫摸對方的陰部，甚至也拍她上廁所的影像。

范承認偷拍女學員上廁所，也認了隔著內褲撫摸少女陰部，但否認有強制猥褻，辯稱「沒有違反少女意願」，少女也沒有反對的動作。

少女證稱，老師走到她身後，先按她的肩膀，接著就把手伸進褲子摸她內褲，「另一隻手在教別人」，因弟弟也在同間教室，她很小聲說「老師摸我的內褲」，一邊用手比尿尿的地方，弟弟就只有回「不要吵了，趕快畫畫」。她說，不知道老師摸了多久，感覺很久，她當時正在畫房子，從第一間房子畫到第二間房子，當下很害怕，不敢喊叫或反抗。胞弟說，姊姊一直嘰嘰喳喳，便跟她說「妳不要自言自語」。

新北地院認為范揚祖為了私慾，利用開設才藝班拍攝女學員如廁，還強制猥褻少女，嚴重影響被害人人格及身心發展，考量被害人家屬均不願和解，判他9年2月徒刑。