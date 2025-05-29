女業務喝了男客「聖水」竟昏厥 他性侵還PO網...二審和解不用關

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聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

經營自創保養品牌並兼任業務的女子，向杜姓男子推銷，她親自送貨至杜家，杜從冰箱拿出1瓶「聖水」請她喝，並要她禱告；女子飲用後失去意識而遭性侵，私密照片還被張貼上網。新北地院依乘機性交罪、散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪分別判4年與6月得易科罰金之刑，台灣高等法院28日改判1年8月與4月徒刑，緩刑5年，並應依和解條件賠償被害人。

杜姓男子從事物業管理，與被害女子並不熟稔。2023年1月18日晚間，被害女子因接到杜表示想買保養品的電話，便請開計程車的朋友載她至新北市杜家，當時杜正在與兩三名男女友人聊天，杜拿出1瓶「聖水」給女子，還要她禱告。

女子說，在杜家待了好一會兒，後來意識逐漸模糊，她昏迷前打電話給開計程車的朋友，央求「不要走、你等我、這裡很可怕」，醒來後懷疑遭人下藥，便打給一名陳姓議員求助，希望對方幫忙報警。她講電話時，杜一直搶她的手機並嘻笑，講完電話後又昏迷。

女子表示，醒來後發現衣著不整、全身很痛，現場只剩下杜和她，她的手機、包包和現金全被藏起來，她對性侵過程毫無印象，甚至連自己脫衣躺在沙發上的照片也是事後警方提供才得知。

杜辯稱當天女子和其他人一起吃飯喝酒，其他人離開後兩人繼續喝，是女子自己脫掉上衣與裙子，他為了糗對方才會拍下裸照，事後雙方一起進房間做愛。他否認曾趁女子昏迷時性交，並反指女子離開後，家中20萬元現金失竊，他曾要對方還錢，懷疑女子因此誣告他性侵。

新北地院認為杜與被害人只是一般朋友，明知女子沒有要性交的意願，卻為私欲趁女子意識不清時性侵，還將私密照片上傳臉書。新北院指出，若如杜所辯，女子是因竊盜畏罪才誣指杜性侵，何以女子在還沒到杜家前，甚至不知道他家有現鈔就「未卜先知」、事先計畫？又為何要計程車司機在樓下等待，甚至在通訊軟體上與司機的對話也顯示杜購買保養品的金額？一審以他無悔意，依乘機性交、散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判刑。

一審判決後，杜姓男子針對量刑部分上訴。高院審理認為，杜與被害人在二審期間達成和解，因此撤銷原判決，乘機性交罪部分，依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑後，改判1年8月徒刑，而散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪部分，則改判4月徒刑。

不過杜犯的2罪，高院皆予以緩刑5年，緩刑期間付保護管束，且應依和解條件賠償被害女子。

經營自創保養品牌並兼任業務的女子，向杜姓男子推銷，她親自送貨至杜家，杜從冰箱拿出1瓶「聖水」請她喝下並要她禱告，女子飲用後失去意識而遭性侵，私密照片還被張貼上網。示意圖／聯合報系資料照
經營自創保養品牌並兼任業務的女子，向杜姓男子推銷，她親自送貨至杜家，杜從冰箱拿出1瓶「聖水」請她喝下並要她禱告，女子飲用後失去意識而遭性侵，私密照片還被張貼上網。示意圖／聯合報系資料照

裸照 性侵

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