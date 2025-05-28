快訊

辜仲諒發布聲明 6月13日股東會後將請辭中信金董事

明年春節假期有望連9日？人事長說話了

日職／孫易磊奪火腿最年輕救援成功 王貞治給讚：變速球不錯

男子不滿分手清晨放火燒前女友住處 橋頭地方法院判4年半

中央社／ 高雄28日電

徐姓男子112年間因不滿分手，清晨涉嫌點燃裝有汽油寶特瓶，擲入楊姓前女友住處，造成房屋燃燒毀損，幸無傷亡；橋院參酌相關證據，依公共危險罪處徐男4年6月徒刑。

橋頭地方法院判決書指出，徐男民國112年7月18日先持扳手竊取他人車牌，23日清晨再開懸掛他人車牌汽車前往楊女住處，並進入房屋後方防火巷。徐男因不滿楊女與他分手，將牛仔織布綁繩置入裝有汽油的寶特瓶內，點燃綁繩後再從房屋浴室窗戶丟入，造成浴室窗戶、窗框、紗窗紗網等處毀損，幸被鄰居發現報警，無人受傷。

法官依火災鑑驗結果，認為此案起火原因極可能是人為縱火，且監視器影像符合證人證詞，再加上徐男當時精神狀況並無不佳，其活動情形與案發時間、地點均有高度關聯，又徐男駕駛懸掛他人車牌車輛行為，與隱匿自身行為、避免遭檢警查緝，會挑選較無人時犯罪並加以喬裝等行為模式相符，認定徐男是此案縱火者。

法官審酌，沒有在扣案寶特瓶、牛仔布綁繩等物品表面上，採到指紋或相關生物跡證，可能是因物品本身材質不易留存或有人特意抹去，無法依此推論徐男未曾接觸物品；另外，考量徐男在清晨犯案，若火勢蔓延恐危及民眾或使周遭房屋燒毀，犯行危險性大，且徐男始終否認、供詞反覆，也未與告訴人達成和解或賠償，依放火燒毀現供人使用之住宅未遂罪，處徐男4年6月徒刑。全案可上訴。

浴室 房屋 分手

延伸閱讀

被關狗籠！遭變態父母性侵虐打禁錮7年 18歲少女終逃離惡魔寓所

端午吃粽葉子、綁繩別亂丟！環保局警告分錯類「最高罰6千」

5月大男嬰遭保母綁繩掛耳強塞奶嘴 屏縣府查認不當照顧

居日港男住所外水管旁被放注水寶特瓶問有何用？ 網友估這樣的用途

相關新聞

女友臉書提分手 已婚鎮代會副主席張秋淋怒持鐮刀上門

南投竹山鎮民代表會副主席張秋淋因不滿外遇女友在臉書社團發文提分手，25日竟持鐮刀前往女方工作宮廟揮舞叫囂，讓民眾相當驚慌...

NONO被控7罪僅1罪判刑 時隔2周士檢決定上訴了

藝人NONO陳宣裕被控強制性交等7罪，士林地院認定部分告訴缺乏補強證據，且原告部分指述前後有瑕疵或與客觀事實不符，日前審...

海軍艦長脫光性侵女軍官…她呼「會懷孕」抵抗逃魔掌 判4年6月刑

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶著酩酊的女軍官進飯店。她進房看到呂裸身「驚醒」，躲進廁所並電請輔導長來救...

台中男偷拍女學生裙底犯重罪 手機存5張照片下場判4年

台中陳姓男子在書局偷拍女高中生裙底，他辯稱僅構成刑度較輕的妨害性隱私罪，但法院勘驗照片攝得「少女」大腿根部內側、內褲屬於...

台中男稱「幫去陰」騙少女嘿咻 情勒討裸照...判8年2月

台中王姓男子多次猥褻少女被判刑逾10年，出監又和14歲國中女學生網戀，還一人分飾多角誆稱她卡到陰，以要幫「去陰」為由性侵...

一路尾隨女子...台東出遊逛賣場遭偷拍 色狼竟是公所員工

一名女網友在threads發文指稱，去年4月去台東遊玩，在賣場內被許姓男子一路尾隨偷拍，提告後心軟以5萬元和解，近日卻發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。