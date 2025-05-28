男子不滿分手清晨放火燒前女友住處 橋頭地方法院判4年半

徐姓男子112年間因不滿分手，清晨涉嫌點燃裝有汽油寶特瓶，擲入楊姓前女友住處，造成房屋燃燒毀損，幸無傷亡；橋院參酌相關證據，依公共危險罪處徐男4年6月徒刑。

橋頭地方法院判決書指出，徐男民國112年7月18日先持扳手竊取他人車牌，23日清晨再開懸掛他人車牌汽車前往楊女住處，並進入房屋後方防火巷。徐男因不滿楊女與他分手，將牛仔織布綁繩置入裝有汽油的寶特瓶內，點燃綁繩後再從房屋浴室窗戶丟入，造成浴室窗戶、窗框、紗窗紗網等處毀損，幸被鄰居發現報警，無人受傷。

法官依火災鑑驗結果，認為此案起火原因極可能是人為縱火，且監視器影像符合證人證詞，再加上徐男當時精神狀況並無不佳，其活動情形與案發時間、地點均有高度關聯，又徐男駕駛懸掛他人車牌車輛行為，與隱匿自身行為、避免遭檢警查緝，會挑選較無人時犯罪並加以喬裝等行為模式相符，認定徐男是此案縱火者。

法官審酌，沒有在扣案寶特瓶、牛仔布綁繩等物品表面上，採到指紋或相關生物跡證，可能是因物品本身材質不易留存或有人特意抹去，無法依此推論徐男未曾接觸物品；另外，考量徐男在清晨犯案，若火勢蔓延恐危及民眾或使周遭房屋燒毀，犯行危險性大，且徐男始終否認、供詞反覆，也未與告訴人達成和解或賠償，依放火燒毀現供人使用之住宅未遂罪，處徐男4年6月徒刑。全案可上訴。