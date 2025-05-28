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女友臉書提分手 已婚鎮代會副主席張秋淋怒持鐮刀上門
南投竹山鎮民代表會副主席張秋淋因不滿外遇女友在臉書社團發文提分手，25日竟持鐮刀前往女方工作宮廟揮舞叫囂，讓民眾相當驚慌，竹山警分局事後依恐嚇罪將其函送法辦，並通報家暴中心。
已婚的張秋淋，與一名女子交往期間曾收受名牌皮帶等禮物，女方卻遲遲等不到結果，憤而於臉書社團發文控訴張男，並宣布分手。張秋淋得知後情緒失控，25日竟持鐮刀前往女方任職的竹山某宮廟，當眾叫囂、理論，引發民眾驚慌，趕緊報警。
警方表示，接獲報案後即派員前往現場，但張男已離去。女方隨後前往竹山警分局報案，警方除依規通報南投縣家庭暴力防治中心，也針對女子的住家與工作處所加強巡邏，防範再度發生危險情事。
據了解，張秋淋與女方交往期間曾收受禮物，兩人分手後糾紛不斷。此次持刀恐嚇行為，警方已依恐嚇罪將其函送南投地檢署偵辦。記者今天致電詢問張秋淋，對方在接聽後立即掛斷，並未做出任何回應。
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