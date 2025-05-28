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新北油畫教師性騷學生辯稱幫按摩 檢起訴

中央社／ 新北28日電

新北市一名劉姓油畫指導教師去年間以按摩為由，趁學生不及防備之際，觸碰其胸部。此案原為不起訴處分，該生聲請再議，經高檢署檢察長認原偵查完備，並認有理由命令起訴。

根據起訴書，劉姓油畫指導教師去年4月晚間，見學生身體不適趴在桌上，以提神為由按摩學生頭部及肩膀，因認有機可乘，意圖性騷擾，於學生作畫時，從學生頸部朝背部、臀部方向按摩，學生察覺有異而閃躲，劉男趁學生不及防備時，觸碰該生胸部。

劉男矢口否認犯罪，辯稱幫學生按摩，按摩完是該生轉身抱住他。多名證人證述，該名學生曾提及遭劉男性騷，也在社群媒體臉書（Facebook）上發文講述案發經過。

其中，有證人指出，該名學生曾向人詢問若遭性騷擾會如何應對，另有證人說，該名學生曾赴身心科看診。根據通訊軟體LINE對話紀錄，該名學生於案發後向劉男要求歸還畫具及辦理退款。

此案前為不起訴處分，告訴人聲請再議，經高檢署檢察長認原偵查完備，並認有理由命令起訴，新北檢近日依性騷擾罪嫌起訴劉男。

按摩 性騷擾

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