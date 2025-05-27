台中男稱「幫去陰」騙少女嘿咻 情勒討裸照...判8年2月

台中王姓男子多次猥褻少女被判刑逾10年，出監又和14歲國中女學生網戀，還一人分飾多角誆稱她卡到陰，以要幫「去陰」為由性侵，或情緒勒索稱「不拍就是不愛我」索討性影像，害少女被騙得團團轉；法院審理後依強制性交等4罪再判他8年2月，可上訴。

檢警調查，王男2024年7月透過臉書認識少女，2人網戀成為男女朋友後，王又一人分飾兩角假扮成叔叔，並告知少女「卡到陰」，相約見面表示可以幫她去陰。7月底少女就讓王男到她家，對方隨即以「要開始去陰」為由，朝她掀衣摸胸、指侵及性侵得逞。

王男得手後，同年9月再以叔叔名義約少女到其國中附近的超商碰面，前後3次對她摸胸、下體，不顧少女喊「不要這樣」仍強行猥褻。

檢警發現，王持續一人分飾多角，要求少女自拍裸露、自慰性影像給他，還誆騙說不拍他男友就會被傷害、會有麻煩，還稱拍性影像可以救男友、不拍就要拆散2人，或以男友身分情緒勒索說「不拍就是不愛我」，少女受騙依指示拍攝、視訊，警方獲報同年12月搜索才曝光。

台中地院審理時，王男坦承不諱，與少女證詞相符，並有對話紀錄、扣案性影像等可佐；法院查，王男過去曾因性侵被判9年9月、10月，直到2022年才服刑期滿出獄，這次再犯構成累犯，應予加重。

法院審酌，王男乘少女年幼，前後對她性侵1次、猥褻3次，侵害身體性自主，又以詐術使她自拍性影像，考量他犯後坦承、目前在工地擔任電梯操作員等一切情狀。