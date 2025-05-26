一路尾隨女子...台東出遊逛賣場遭偷拍 色狼竟是公所員工

一名女網友在threads發文指稱，去年4月去台東遊玩，在賣場內被許姓男子一路尾隨偷拍，提告後心軟以5萬元和解，近日卻發現對方不僅在公家機關服務，還是老字號餅舖小開，氣憤難平。台東市公所證實確有此事，全案去年已依程序通報，待收到正式公文會依規定懲處。

據TVBS新聞網報導，許姓女子去年4月3日出遊台東，在賣場購物發現一名男子神跡可疑，經觀察發現這名男子竟然不停拿手機對她拍照，經她上前理論，偷拍男坦承手機內有15張她的照片。

許女憤而提告，當時許男辯稱拍照用途純為個人欣賞，還以女兒是身心礙障人士，自己又是低收入戶哀求原諒，最後雙方以5萬元和解。