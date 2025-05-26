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一路尾隨女子...台東出遊逛賣場遭偷拍 色狼竟是公所員工

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

一名女網友在threads發文指稱，去年4月去台東遊玩，在賣場內被許姓男子一路尾隨偷拍提告後心軟以5萬元和解，近日卻發現對方不僅在公家機關服務，還是老字號餅舖小開，氣憤難平。台東市公所證實確有此事，全案去年已依程序通報，待收到正式公文會依規定懲處。

據TVBS新聞網報導，許姓女子去年4月3日出遊台東，在賣場購物發現一名男子神跡可疑，經觀察發現這名男子竟然不停拿手機對她拍照，經她上前理論，偷拍男坦承手機內有15張她的照片。

許女憤而提告，當時許男辯稱拍照用途純為個人欣賞，還以女兒是身心礙障人士，自己又是低收入戶哀求原諒，最後雙方以5萬元和解。

台東市公所表示，去年發生後依規定通報，後續進入相關調查程序，僅知道當時雙方有和解，實際情況不清楚，公所的相關懲處都要依據調查結果而定，需要收到縣府社會處回文才能懲處，目前尚未收到，該名員工任職清潔隊，平日工作表現正常，沒有其他狀況。

一名女子指控在台東賣場遇上偷拍色狼，當時對方一路尾隨拍照，讓她覺得很不舒服，事後提告。圖／當事人提供
一名女子指控在台東賣場遇上偷拍色狼，當時對方一路尾隨拍照，讓她覺得很不舒服，事後提告。圖／當事人提供

賣場 提告 台東 偷拍

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