遭補教師性侵！女網紅爆他仍在教書 新北揭曾代課要開罰

新竹一名女網紅指控王姓補教師，2010年在新竹火車站附近補習班任教時間，將她誘騙至汽車旅館性侵得逞，現二審上訴中。示意圖／本報資料照片

新竹一名女網紅指控王姓補教師，2010年在新竹火車站附近補習班任教時間，將她誘騙至汽車旅館性侵得逞，現二審上訴中。該女網紅指出，近期發現該師仍在教書，不忍有其他人受害因此在社群平台揭露此事。新北教育局指出，該員已終身不得聘用，但經查偶爾至補習班代課，將對該班依法裁罰最重25萬。

新北教育局說，經查王員2013年8月31日起在新莊某國中擔任8、9年級理化科代理教師，校方同年10月31日知悉後，立即校安通報並召開性平會，並將該師停聘靜候調查。隨後11月19日經該校性平會決議確認性侵害調查屬實，予以解聘，終身不得聘用，並登載教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統，教育局也核備在案，2024年函文新北地方法院檢察署告發。

不過，教育局2025年5月22日接獲王員疑似於補習班任教，立即清查補習班通報平台，查無補習班聘任該師紀錄；民眾於社群平台提及該師疑有於板橋區某補習班授課，教育局已5月22日至該補習班稽查，該班表示該師偶爾至補習班代課，目前並無接獲家長反映該師有不當對待情事。

至於有社群平台指王員任職寰宇教育網站，所載補習班分校皆設立於台北市，已同步通報台北市教育局依權責查處。

教育局指出，該師經教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統管制，終身不得擔任學校教師及補習班教職員工，教育局已要求該師立即離班，列管終身，並將該班列為稽查重點，若仍查獲違規聘僱者，將依補習及進修教育法加重處分。

此外，該班聘僱該不適任師資卻未依規定通報，將依補習及進修教育法裁罰最重25萬，另有關班務文件等其他缺失，將命其限期改善。