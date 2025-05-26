三和夜市內疑偷拍女子腿部 新北男與警爆拉扯遭逮
新北市67歲郭男昨晚在三重三和夜市逛街時疑似拿手機偷拍，被害女子發現後立即報警。三重警趕抵查看郭男手機並未發現不雅畫面，不料郭男竟情緒失控與警員發生拉扯，當場被依妨害公務罪嫌逮捕送辦，警方後續也將協助被害人提出性騷申訴。
據了解，昨天晚間9時許有民眾在三重三和夜市逛街時，發現1名67歲郭男疑似偷拍路過女子裙底，民眾見狀立即報警，並將郭男圍住防止他離開。三重警到場經郭男同意後查看其手機，發現都是從遠處拍攝女子腿部，並不構成妨害隱私情形。
不料郭男在警員盤查過程中竟突然情緒失控，還出手與警員發生拉扯。警員在民眾協助下當場將郭男壓制逮捕，並依妨害公務罪嫌帶回警局偵訊。警方經詢問被害人暫不願提告，警方將協助被害人依性騷擾防治法向郭男提出申訴，詢後依妨害公務罪嫌送辦。
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