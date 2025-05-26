快訊

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

三和夜市內疑偷拍女子腿部 新北男與警爆拉扯遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市67歲郭男昨晚在三重三和夜市逛街時疑似拿手機偷拍，被害女子發現後立即報警。三重警趕抵查看郭男手機並未發現不雅畫面，不料郭男竟情緒失控與警員發生拉扯，當場被依妨害公務罪嫌逮捕送辦，警方後續也將協助被害人提出性騷申訴。

據了解，昨天晚間9時許有民眾在三重三和夜市逛街時，發現1名67歲郭男疑似偷拍路過女子裙底，民眾見狀立即報警，並將郭男圍住防止他離開。三重警到場經郭男同意後查看其手機，發現都是從遠處拍攝女子腿部，並不構成妨害隱私情形。

不料郭男在警員盤查過程中竟突然情緒失控，還出手與警員發生拉扯。警員在民眾協助下當場將郭男壓制逮捕，並依妨害公務罪嫌帶回警局偵訊。警方經詢問被害人暫不願提告，警方將協助被害人依性騷擾防治法向郭男提出申訴，詢後依妨害公務罪嫌送辦。

郭男突然情緒激動出手與員警拉扯。記者黃子騰／翻攝
郭男突然情緒激動出手與員警拉扯。記者黃子騰／翻攝
警方到場詢問郭男並察看手機。記者黃子騰／翻攝
警方到場詢問郭男並察看手機。記者黃子騰／翻攝

被害人 性騷擾 妨害公務 偷拍 三重

延伸閱讀

世壯運閉幕在新北 景觀處打造1.5公里長綠廊喜迎賓

日本東京計程車司機下藥迷昏女乘客搞性侵兼偷拍 逾10人受害

北市聯醫爆男醫檢師偷拍女病患 院方證實已停職處分

專挑身材好的！日男偷拍400部男童裸體片遭逮 5年獲利數十萬

相關新聞

自稱「校友」在政大女生廁所偷拍 妨害秘密判4月

自稱是政治大學校友的李姓男子在性別友善廁所偷拍學生，2024年底被判刑4月，1名受害女大生事後發現自己也受害提告，李再被...

三和夜市內疑偷拍女子腿部 新北男與警爆拉扯遭逮

新北市67歲郭男昨晚在三重三和夜市逛街時疑似拿手機偷拍，被害女子發現後立即報警。三重警趕抵查看郭男手機並未發現不雅畫面，...

舞廳小姐遭客性侵經理到同事都要她吞了 對方竟還點她檯

李姓男子藉口要載舞廳小姐返家，卻在公園旁強行亂親亂摸、以手指性侵得逞；事發後，舞廳主管、經理甚至同事都勸小姐和解，李更繼...

台中已婚司機染董座姪女 邀她當女兒英文老師還搞大肚要賠

台中市已婚人夫育四子，擔任董事長司機，因故認識董座擔任英文教師的姪女，二人發展婚外情，人夫還要小三擔任女兒的英文教師，經...

他揪眾約女子慶生…3惡狼下藥輪姦還拍裸照 逃亡逾25年免訴

鄧姓男子在1999年12月夥同2名男子對女性友人下藥、輪流性侵，還拍攝裸照恐嚇不准報警；被害人報案後，鄧逃亡迄今逾25年...

新加坡女經理返台療傷 前男友佯未婚騙上床得賠40萬

台中市一名女子在新加坡某銀行擔任經理，因身心狀況在醫生建議下返台，聯繫舊友，女子聯絡上前男友後，前男友隱瞞已婚身分，與女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。