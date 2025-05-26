舞廳小姐遭客性侵經理到同事都要她吞了 對方竟還點她檯

李姓男子藉口要載舞廳小姐返家，卻在公園旁強行亂親亂摸、以手指性侵得逞；事發後，舞廳主管、經理甚至同事都勸小姐和解，李更繼續上門點她檯，還透過友人傳達「又沒對妳怎樣」、「把事情算了」。小姐不再隱忍提告，台南地院依強制性交罪將李判刑5年。

判決書指出，李姓男子剛認識台南市一名舞廳小姐，就點她喝酒到天亮，2022年8月7日清晨6時許，小姐要下班，李卻遲遲不付1300元坐檯費，先假稱身上沒錢，現金放在車內；李請小姐跟他走到停車處，就會給錢，小姐無奈跟過去。

兩人到了李的轎車停車處，李又要求，讓他開車送回家，才會給錢；小姐拒絕，打算直接離去，李卻把她推上車輛前座，關上門後便開車，聲稱真的會載她回家。小姐無奈，告知住家附近的公園地址，隨後因疲累加飲酒之故，在車上睡著。

等小姐醒來，才發現李姓男子竟然是載她到汽車旅館，因櫃台表示沒有房間，李才放棄；小姐質問「你帶我來這裡幹嘛？」李說「妳陪我休息一下」，小姐說「我何時說要陪你休息？」，李稱「妳就陪我一下嘛，又不會怎樣」。

舞廳小姐當下試圖開門跳車，李用右手將她抓住，並以確實要載她回家，車也開上正確道路為由，讓她暫時不再掙扎；結果，李開到小姐所說的公園後，突然下車，將她拉到後座，無視她拒絕、抵抗，以身體壓制、以單手抓住其雙手，強脫洋裝。

李就在公園道路旁，在車上親吻小姐臉頰、嘴巴、胸部、頸脖處，以手撫摸胸部、臀部、下體，並將手伸入內褲，以手指性侵得逞，致小姐受有左右腳踝扭傷、右膝鈍傷、左右手腕扭傷、右手腕擦傷等傷害；小姐不斷反抗，最終揚言要大喊報警，李才停止。

李在交付1300元檯費後，讓小姐離去，小姐返家後，邊大哭邊將事發經過告訴4名女性友人，但隔天仍到舞廳上班；沒想到，李居然又前往消費，又點她的檯，之後透過舞廳主管、友人傳達「把事情算了」、「李又沒對妳怎樣他發誓」等言語。

小姐詢問舞廳主管，對方要她息事寧人，更說「上班的小姐難免會遇到一些事情，且李為常客，如妳提告，以後妳上班會被指指點點、很難工作」；舞廳經理更直言「以公司的立場，還是希望跟客人不要有糾紛，最好是和解」，甚至連其他舞廳小姐都勸她和解。

當小姐無奈說出「你們不要再給我壓力了，我已經身心很受傷，你們每個人都在為他講話」，舞廳經理稱「這樣對大家都不好，我只是希望妳能夠好好和解，去把這件事情談好」；小姐因為需要工作，一度打算選擇「自己吞了」，僅自行到身心診所就診。

沒想到，李姓男子為了掩蓋犯行，四處跟人說「又沒對她怎樣」，暗地裡又向舞廳主管轉達，希望就此事以1萬元達成和解；導致連其他舞廳的小姐都向當事人詢問當天的事情，李又持續透過主管施壓，她忍耐2周後、同年8月22日報警提告。

台南市警第三分局偵辦時，李承認有開車送被害人返家等客觀事實，但矢口否認強制性交犯行，隨後在偵訊及審理時均表示保持緘默；之後則由律師辯護主張，舞廳小姐如果遭受性侵，隔天怎麼還能正常上班，且過了2周才驗傷？高度懷疑傷勢是偽做。

李的律師指出，舞廳小姐提出的證人，證言都是聽當事人轉述，均屬傳聞，且與事實不符；這些人與當事人的對話紀錄，亦為傳聞證據，均不具證據能力。且依據小姐在身心診所病歷，可知她原本就有身心症狀，是否沒有吃藥，將病情加重的責任加到李的身上。

法院傳喚舞廳小姐友人，對方證稱案發當天「她說李姓男子想侵犯她，對她亂來，有的沒有的，她是很顫抖的暴哭」、「她當時很害怕，我也不知道如何安慰她」、「那幾天有一陣子，我有時會去她家關心她，因為她那陣子都不敢出門，會害怕。」

法院再調閱舞廳小姐至身心診所就診紀錄，指出被害人案發後反應是很激動、害怕、生氣，上班狀況不太正常，若非遭受性侵害，怎會出現上開反應，且立即將遭受侵害情況告知友人、同事、主管；被害人因此事導致病情加重，診所增加藥物劑量，均屬合理。

另外，舞廳小姐提出LINE對話紀錄，指出李姓男子性侵她後，竟又前往消費，還點她坐檯；她立即加李的LINE，質問為什麼要非禮她，李回「對不起。我醉了」、「對不起」。舞廳經理也證稱，李有要求他，就非禮一事幫忙跟小姐談和解，他有勸小姐不要跟客人糾紛。

法院調閱被害人驗傷診斷書，確認傷勢分布於身體四肢，確實可能是在車內後座狹小空間抗拒時推擠、撞擊所造成，照片中有些傷部瘀青顏色變深，多處已轉為淡褐色、不太明顯，2週後仍然呈現輕微瘀青等痕跡，認定應是在案發時所造成。

法院表示，檢視相關事證，舞廳小姐因不認識李，需要先確認李的身分，持續有來自工作特殊性、自己經濟來源考量及工作主管勸說等壓力，有所顧慮，未立刻驗傷提告，確有可能，難認有刻意誣陷動機存在；且李在案發後相關作為，均證明被害人指述為真。

法院認定，舞廳小姐遭到侵害後，還被舞廳主管、經理、李姓男子及其友人施壓，因此決定主張權利而提出告訴，並無悖於常情；李與律師辯護人相關辯稱與質疑，多屬個人臆測之詞，毫無根據，均無可採。本案事證明確，應依法論科。

法院審酌，李姓男子為逞一己之私慾，不顧被害人拒絕、抵抗，以強暴方法強制性交，顯見法紀觀念淡薄，對女性身體自主權及性自主決定權毫不尊重，除使被害人受有身體上傷害，亦造成其心理及精神上陰影及痛苦，惡性非輕，所為殊無可取。